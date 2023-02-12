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Tarihi bir yayın olacak! Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

12.02.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin sembol isimlerinden olan Volkan Demirel'e Galatasaray televizyonundan çağrı gelmişti. Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirmişti. Hatay'da bulunarak depremzedelere yardım eden Demirel, olayların bitmesinin ardından Galatasaray'ın televizyonuna çıkacağı öğrenildi.

Tarihi bir yayın olacak! Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrası yıkılan binaların ardından binlerce can kaybı yaşanmıştı. Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketi olarak adlandırılan afet sonrasında en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için birçok yardım çağrısı yapılmıştı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de yaşanan depremler sonrasında sosyal medya canlı yayınında gözyaşlarıyla yardım istemişti.

GALATASARAY'DAN DAVET

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Tüm Türkiye'nin alkışını alan Volkan Demirel'e Galatasaray Spor Kulübü'nden de anlamlı bir davet geldi. Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi. Morova; Futbol +'ya aptığı açıklamada, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın? Hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL KABUL ETTİ

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Volkan Demirel'in kendisine gelen bu daveti kabul ettiği fakat Hatay'da yaşanan olayların bitmesinin ardından gelebileceğini söylediği ifade edildi. Volkan Demirel'in GS TV'ye çıkarak Hatay'da yaşanan durumları anlatacağı öğrenildi.

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