Tarihi filmler ile zamanda yolculuk edin

Dünya tarihi pek çok ilgili çekici olaya ev sahipliği yaptı. Senaristler, yönetmenler veya oyuncular dünya tarihinin ilginç konularını izleyicilere ulaştırmak için uzun süren çalışmalar yapıyor. Nitekim tarihi filmler, genellikle sinema dünyasının prodüksiyonu yüksek iddialı yapımları oluyor. Bazıları kurmaca öğeler barındırsa da tarihi filmlerin pek çoğu, özellikle tarihi savaş filmlerinin kaynağı genelde gerçek olaylara dayanıyor. Yerli sinemada komedi ve korku yapımları son yıllarda başı çekiyor olsa da birbirinden kıymetli Türk yapımı yerli tarihi filmler yer alıyor. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı zamanını konu anlatan birbirinden güzel tarihi filmler Türk Sineması tarihinde önemli bir yere sahip. TARİHİ FİLMLER ARAYANLARA ÖNERİLER Tarihi filmler deyince genelde tarihi savaş filmleri akıllara gelse de, tarih sayfasında yer alan bürokratik olaylar, şoke edici salgın hastalıklar, unutulmaz aşklar ve tarihi kişiliklerin hayatları da bu kategoriye giriyor. İnsanlığı derinden etkileyen olayları konu alan tarihi filmler arasında The Imitation Game, 12 Years a Slave ve Schindler's List gibi filmler örnek gösterilebilir.

TARİHİ SAVAŞ FİLMLERİ Tarihi savaş filmleri deyince genelde ilk akla gelen yapım Cesur Yürek (Braveheart) oluyor. Tarihi filmler arasında bütçesi en yüksek yapımlar olan tarihi savaş filmlerinde, başrol oyuncuların yanı sıra yüzlerce bazen binlerde figüran rol alıyor. Top, tüfek, kılıç seslerinin alıp başını gittiği filmlerde bol miktarda kan ve dehşet yer alıyor. Gerçekliği arttırmak için teknolojinin bolca kullanıldığı yapımlar için oyuncular aylar öncesinden dövüş dersleri almaya başlıyor. Tarih filmlerini seviyor ancak ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız sizler için yerli ve yabancı en güzel filmleri derledik… TARİHİ TÜRK FİLMLERİ Fetih 1453 (2012) Adından da anlaşılacağı üzere film, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethini konu alıyor. Faruk Aksoy’un yönetmenliğini üstlendiği filmde 2. Mehmet’i Devrim Evin canlandırıyor. Senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan geniş bir danışmanlar kadrosu eşlik ediyor. Filmde ayrıca İlker Kurt, İbrahim Çelikkol, Zafer İşlek, Erdoğan Aydemir, Şahika Koldemir, Raif Hikmet Çam gibi isimler yer aldı.

Ayla (2017) Son yıllara damgasını vuran Ayla, Kore Savaşı sırasında Türk askerlerden birinin başına gelen dramatik bir olaydan esinlenerek filme uyarlandı. Can Ulkay’ın yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Ali Atay, Damla Sönmez ve Kim Seol gibi isimler rol aldı. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020) 2020 yapımı olan tarihi film Türkler Geliyor, Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Kamil Aydın yönetmenliğindeki filmde, Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan gibi isimler rol alıyor. Son Umut (2014) Yönetmenliğini ve başrolünü Russell Crowe'un üstlendiği Son Umut filminde ülkemizden Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi iki ünlü isim boy gösteriyor. Son Umut filminde; Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi anlatılmaktadır. Cumhuriyet (1998) Ziya Öztan yönetmenliğindeki Cumhuriyet filmi, 1922'den 1930'lu yılların ortalarına kadar geçen olaylar, savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyetini kurmaya çalışan Kuvva-i Milliye’cilerin mücadelelerini anlatıyor. Fimde Mustafa Kemal Atatürk’ü usta tiyatrocu Rutkay Aziz canlandırıyor. TRT’nin hazırladığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Savaş Dinçel, Hülya Aksular, Dolunay Soysert, Yeşim Alıç, Ayda Aksel, Kenan Bal, Kenan Işık ve Macide Tanır gibi isimler yer alıyor.

Harem Suare (1999) Harem Suaré, Ferzan Özpetek sinemasının dünya çapında ilk dikkat çekişidir. Özpetek filmlerinin vazgeçilmezi Serra Yılmaz’ın Altın Portakal ve SİYAD’da “En İyi Yardımcı Kadın” ödüllerini aldığı film, Mustafa Ziya Ülkenciler’e de En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü getirmiştir. Cannes Film Festivali’nde gösterilen Harem Suare’nin oyuncu kadrosunda Alex Descas, Marie Gillain, Serra Yılmaz ve Haluk Bilginer gibi isimler yer alıyor. Sultan Abdülhamit’in cariyerlerinden Safiye, Harem ağalarından biri olan Nadir'le bir anlaşma yapar. Padişah’tan bir çocuk doğurarak iktidara ortak olmak isteyen Safiye ile Nadir arasında yasak aşk başlar. Vurun Kahpeye (1973) Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarından olan Halide Edib Adıvar’ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Halit Refiğ tarafından sinemaya uyarlanan filmin başrollerini Hale Soygazi ile Tanju Gürsu üstlenmektedir. Film, Kurtuluş Savaşı sırasında iftira sonucu padişah yanlısı kişiler tarafından linç edilen genç öğretmen Aliye’nin öyküsünü anlatır.

Salkım Hanım’ın Taneleri (1999) Vizyona girdiği yıl tartışmaların odağındaki film olan Salkım Hanımın Taneleri, Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı kitabından filme uyarlandı. Tomris Giritlioğlu yönetmenliğindeki film, 72. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir. Hülya Avşar, Derya Alabora, Uğur Polat, Zuhal Olcay gibi isimlerin rol aldığı film, Müslüman olmayan azınlıklardan alınan Varlık Vergisi ile hayatları değişen insanları konu alıyor. Kırımlı (2014) Burak Cem Arlıel yönetmenliğindeki Kırımlı, Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından beyaz perdeye aktarıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Bülent Alkış, Gülçin Santırcıoğlu ve Burç Kümbetlioğlu gibi isimler yer alıyor. Kırımlı, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) 2006 yapımı tarihi dramanın yönetmenliğini Ezel Akay üstleniyor. Senaryosu Levent Kazak’ın kaleminden çıkan filmin başrollerini Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk paylaşıyor. Dinleri, dilleri farklı olan insanların bir arada yaşadığı Bursa, Anadolu’daki Moğol tehlikesi yüzünden kaosa dönüşür. Karagöz, Hacivat ile tanışır. Orhan Gazi’nin adına yapılan caminin inşaatında beraber çalışmaya başlarlar. Bu sırada mizah yönü kuvvetli sohbetleri hemen fark edilir. Atışmaları sırasındaki komiklikleri o kadar ünlü olur ki, davetten davete koşmaya başlarlar. Ancak şöhretin bedeli ağırdır.

Çanakkale: Yolun Sonu (2013) Tarihi savaş filmi Çanakkale: Yolun Sonu, isimsiz kahramanlar üzerinden Çanakkale cephesini orada yaşananları, kısaca bu dramatik öyküyü yeni bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyor. Filmin yönetmenliğini Kemal Uzun, Serdar Akar ve Ahmet Karaman paylaşıyor. Filmin başrollerini Gürkan Uygun, Berrak Tüzünataç, Mahir Günşiray ve Fikret Yıldırım Urağ yer alıyor. Şekerpare (1983) Atıf Yılmaz’ın kült filmi Şekerpare’nin senaryosu Yavuz Turgul’un kaleminden çıktı. İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu’nun başrollerini paylaştığı film; bekçi ile evlatlığını evlendirmek isteyen bir komiserin hikâyesini anlatmaktadır. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında olan Şekerpare, dürüstlüğü yüzünden İstanbul’a sürülen Cumali, Galata’da haraç toplayan başkomiser Ziver ve genelevde çalışan Şekerpare arasındaki karmaşık aşk üçgenini konu alır. YABANCI TARİHİ FİLMLER Schindler'in Listesi (Schindler's List) 1993 Tarihi filmler arasında popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Schindler'in Listesi filminin kamera arkasında, Amerikan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Steven Spielberg yer alıyor. 1993 yapımı drama filmi, gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlandı. 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday şaheser, En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması dallarında ödüle layık görüldü. Filmin başrolünü Liam Neeson üstleniyor.

Kitap Hırsızı (The Book Thief) 2013 Markus Zusak'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Kitap Hırsızı, İkinci Dünya Savaşı dramasıdır. Brian Percival yönetmenliğindeki filmin başrollerini Emily Watson, Geoffrey Rush, Sophie Nélisse ve Ben Schnetzer gibi isimler paylaşıyor. Alman bir ailenin manevi kızı olan 9 yaşındaki Liesel Meminger, evlerinin bodrumunda saklanan Yahudi Max sayesinde kitaplarla derin bir bağ kurar. Dünyadaki kötülüklerden uzaklaşmanın yolu olarak, kitaplara sığınırlar. Cesuryürek (Braveheart) 1995 Tarihi savaş filmi deyince akıllara ilk gelen yapım olan Cesur Yürek, görkemli savaş sahnelerinin yanı sıra dramatik aşk hikayesiyle de hafızalara kazındı. Mel Gibson'in yönettiği ve başrolünü oynadığı film, tarihi karakter William Wallace'ın hayatını anlatır. İngiliz krallığına isyan etmiş, kendi işbirlikçi lordlarına da resti çekmiş İskoç kabilelerinin özgürlük tutkusuyla başlattıkları mücadeleyi anlatan bu muhteşem film, sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. The Pianist (Piyanist) 2002 Vizyona girdiği yıl dünyada büyük yankı uyandıran Piyanist filminin yönetmen koltuğunda tartışmalı isim Roman Polanski oturuyor. Adrien Brody’nin unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan film, İkinci Dünya Savaşı dramasıdır. Tarihin gördüğü en büyük insanlık trajedisi olan İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan gerçek bir olaydan filme uyarlandı. Brody, En İyi Erkek Oyuncu dahil o yıl pek çok ödülü sildi süpürdü.

Gladiator (Gladyatör) 2000 Russell Crowe filmografisinin en güçlülerinden biri olan Gladyatör, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biridir. Ridley Scott yönetmenliğindeki film, 73. Akademi Ödüllerinden, En İyi Film Ödülü dâhil, beş ödüle lâyık görülmüştür. Tahtın varisi Commodus, General Maximus’un imparatorluk içerisinde yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılarak general ile ailesinin derhal öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden kıl payı kurtulan general artık bir köledir ve ailesinin intikamını almak için Yeni İmparator Commodus’u öldürmeden durmayacaktır. Arabistanlı Lawrence (Lawrence of Arabia) 1962 1962 yapımı Oscarlı film. T. E. Lawrence'ın hayatını konu almaktadır. David Lean yönetmenliğindeki film, üç buçuk saati aşkın süresine rağmen sinema tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı. Yedi dalda Oscar ödülü kazanan film, savaşı konu alan her filmde olduğu gibi büyük tartışmalara sebep olmuştur. Arabistanlı Lawrence, Arap İsyanı’nın başlamasında önemli bir rol oynayan İngiliz bilim adamı ve ordu casusu Thomas Edward Lawrence’ın Arabistan’daki görev sürecinde yaşananları konu alıyor.

Amadeus (1984) 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin başından geçenleri anlatan film, 8 dalda Oscar’la ödüllendirildi. 1984 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Milos Forman oturuyor. Film, sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan ve usta müzisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatan bir klasik. Çağrı - İslamiyet’in Doğuşu (The Message) 1976 Mustafa Akkad'ın yönettiği unutulmaz film Çağrı, Hz. Hamza rolündeki Anthony Quinn’in benzersiz oyunculuğu ile hafızalara kazındı. En iyi müzik dalında Oscar’a aday olan film, Hz. Muhammed’i göstermeden İslam’ın doğuş ve yayılışını anlatmadaki başarısıyla tüm dünyadaki Müslümanların beğenisini toplamış bir yapım. Aynı zamanda ve aynı sette farklı oyuncularla filmin İngilizce ve Arapça olmak üzere iki versiyonu çekildi. Bir başyapıt olan Çağrı, üç saate yakın süresine rağmen defalarca izlenen filmlerin başında geliyor. Dunkirk (2017) İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği savaş filmi Dunkirk, 100 milyon dolarlık bütçesine karşılık 500 milyon doları aşkın bir gişe hasılatı elde etti. Fionn Whitehead, Tom Hardy, Damien Bonnard, Harry Styles gibi isimlerin rol aldığı yapım 106 dakika. Tarihsel gerçeklere dayanan film, Fransa'nın Manş kıyısındaki Dunkirk kentinde sıkışıp kalan 300 binden fazla askerin nefes kesen tahliyesini konu alıyor. Savaşın anlatıldığı bir film olmasına rağmen Dunkirk'te tek bir kan sahnesi yok.

12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) 2013 New York’ta özgür bir siyahi olarak doğmuş olan ve 1841 yılında Washington DC'de kaçırılıp köle olarak satılan Solomon Northup'un 12 yıl boyunca köle olarak geçirdiği yaşamı konu alan film, vizyona girdiği yıl büyük yankı uyandırdı. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan film, aynı zamanda talihsiz adam Northup’ın anılarını yazdığı aynı adlı kitabından uyarlandı. Steve McQueen'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Chiwetel Ejiofor ile Michael Fassbender'ın yanı sıra Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti gibi yıldızlar yer alıyor. Enigma (The Imitation Game) 2014 Matematikçi Alan Turing’in İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin kullandığı Enigma kodunu çözme çabasını konu alır. Sevilen oyuncular Benedict Cumberbatch ve Keira Knightley'in başrollerini paylaştığı İkinci Dünya Savaşı draması, gerçek olaylardan filme uyarlandı. Münih (Munich) 2005 Usta yönetmen Steven Spielberg imzalı Münih, 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan trajik olayları beyaz perdeye aktarmıştır. Filmin oyuncu kadrosunda Eric Bana, Daniel Craig, Mathieu Kassovitz, Ciarán Hinds ve Moritz Bleibtreu yer alıyor. İsrailli on bir sporcunun ölümüyle sonuçlanan katliamı anlatan film, Film, En İyi Film dahil 5 dalda Oscar'a aday olmuştur.