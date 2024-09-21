Tarihi galibiyetin ardından Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar! ''Rahat bir maç oldu''

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Teknik Direktör Okan Buruk'un açıklamaları;

''ÇOK MUTLUYUZ''

"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli."

''RAHAT BİR MAÇ OLDU''

"Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu. Son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takımı da tebrik ederim."

''PUAN FARKI İÇİN ERKEN''

"Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır. Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz. Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak. Kazanarak gitmek istiyoruz."

''BİZİM GİBİ BİR TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMIYORSA...''

“Son haftalarda bütün dünya futbolcuların üzerine yüklenen yükten şikayetçi. Aynı şeyleri ben de söyledim. Biz oyuncular geldikten sonra Süper Kupa maçı koyuldu. Kazalar yapabiliyorsunuz. Ben de hatalar yaptım. Takımım da hatalar yaptı. Bizim gibi bir takım Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyorsa… Ne kadar eksik olursak olalım bizim Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerekirdi. Ama bu bir süreç. Transfer dönemini bitirince daha güçlü olduk. Daha rahat ve güvenliyiz. Zorlu bir transfer dönemi geçti. İki senenin şampiyonu olarak inanılmaz bir baskı var. Bu isteğin gayet normal karşılanması gerekiyor. En iyisini istiyorlar. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık daha takımız ve bir birimizi tanıyoruz. Bugün kulübede çok değerli oyuncular var. Hepsi oynatabileceğimiz oyuncular. Hem Türkiye hem Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz. Avrupa Ligi’ne odaklanmamız gerekiyor. Yeni bir yarış bizim için Çarşamba günü başlıyor”

HAKEM İÇİN NE DEDİ

“Mourinho ile maç öncesi ve sonunda tokalaştık. Bizim gibi üst düzey hocalara yakışır şekilde. Sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıda da bir müdahale var. Bunu kulübede ekrandan net şekilde gördüm. Dikkatli olduk ve ikinci sarı kartı görmedik. Maçın geneli temiz bir karşılaşma oldu. Hakem yönetimini yüzde yüz değerlendiremem ama kararları doğru şekilde verdiğini düşünüyorum”

MOURINHO SÖZLERİ

“Objektif olarak baktığımızda son iki senenin şampiyonu ve ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birine karşı böyle açıklama yapmak normal. Kendisine olaylar nasıl anlatılıyor bilemeyiz. Mourinho’yu bazı demeçlerinde suçlamamalıyız. Bu da bir strateji aslında. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor. Bizim için önemli motivasyon Fenerbahçe’yi yenmekti. Rakibin teknik adamının kim olduğu çok önemli değil”