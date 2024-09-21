SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tarihi galibiyetin ardından Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar! ''Rahat bir maç oldu''

Tarihi galibiyetin ardından Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar! ''Rahat bir maç oldu''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 23:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Tarihi galibiyetin ardından Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar! ''Rahat bir maç oldu''

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Teknik Direktör Okan Buruk'un açıklamaları;

''ÇOK MUTLUYUZ''

401224_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli."

''RAHAT BİR MAÇ OLDU''

Screenshot_1

"Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu. Son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takımı da tebrik ederim."

''PUAN FARKI İÇİN ERKEN''

401177_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

"Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır. Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz. Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak. Kazanarak gitmek istiyoruz."

''BİZİM GİBİ BİR TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMIYORSA...''

401162_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

“Son haftalarda bütün dünya futbolcuların üzerine yüklenen yükten şikayetçi. Aynı şeyleri ben de söyledim. Biz oyuncular geldikten sonra Süper Kupa maçı koyuldu. Kazalar yapabiliyorsunuz. Ben de hatalar yaptım. Takımım da hatalar yaptı. Bizim gibi bir takım Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyorsa… Ne kadar eksik olursak olalım bizim Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerekirdi. Ama bu bir süreç. Transfer dönemini bitirince daha güçlü olduk. Daha rahat ve güvenliyiz. Zorlu bir transfer dönemi geçti. İki senenin şampiyonu olarak inanılmaz bir baskı var. Bu isteğin gayet normal karşılanması gerekiyor. En iyisini istiyorlar. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık daha takımız ve bir birimizi tanıyoruz. Bugün kulübede çok değerli oyuncular var. Hepsi oynatabileceğimiz oyuncular. Hem Türkiye hem Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz. Avrupa Ligi’ne odaklanmamız gerekiyor. Yeni bir yarış bizim için Çarşamba günü başlıyor”

HAKEM İÇİN NE DEDİ

401183_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

“Mourinho ile maç öncesi ve sonunda tokalaştık. Bizim gibi üst düzey hocalara yakışır şekilde. Sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıda da bir müdahale var. Bunu kulübede ekrandan net şekilde gördüm. Dikkatli olduk ve ikinci sarı kartı görmedik. Maçın geneli temiz bir karşılaşma oldu. Hakem yönetimini yüzde yüz değerlendiremem ama kararları doğru şekilde verdiğini düşünüyorum”

MOURINHO SÖZLERİ

401160_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

“Objektif olarak baktığımızda son iki senenin şampiyonu ve ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birine karşı böyle açıklama yapmak normal. Kendisine olaylar nasıl anlatılıyor bilemeyiz. Mourinho’yu bazı demeçlerinde suçlamamalıyız. Bu da bir strateji aslında. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor. Bizim için önemli motivasyon Fenerbahçe’yi yenmekti. Rakibin teknik adamının kim olduğu çok önemli değil”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.