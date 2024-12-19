Tarihi hamle... Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Fenerbahçe için bir araya geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceği için bir araya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın bir araya geleceği buluşmada Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin geleceği kaale alınacak.

AZİZ YILDIRIM ÇAĞRI DA BULUNMUŞTU

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde bir konuşma gerçekleştirmişti. Yıldırım yaptığı konuşmada, "Son günlerde futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım. Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır. Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır. Bugün oynayacağımız Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum." sözlerini sarf ederek mesaj vermişti.

DEV BULUŞMA

Bu açıklamaların ardından Sports Digitale'in haberine göre Aziz Yıldırım ve Ali Koç önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. İkilinin bu kritik buluşmanın tarihinin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanamsı bekleniyor.