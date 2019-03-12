Tarihi Kanyon'da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor

Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede bir çok kişiye ulaşan görüntüler yaklaşık 50 bin kişi tarafından bir günde izlendi. Bölgenin hikayesi ise şöyle; "Bir asır önce aralarındaki kanlı dövüş sonunda yörede yaşayan Asalıoğlu Vehbi isimli delikanlının darbeleri ile 'deli düve' isimli kadının kocası sevda meselesi yüzünden pınar başında ölür.

Oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin anne ve babası saçlarını, başlarını yolar. Bu olayın duyulması üzerine yakılan ağıtlar dilden dile dolaşarak günümüzde söylendiği şekilde türkü haline gelir."

Türkünün sözleri:

Kütahya’nın pınarları akışır

Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır

Asalı’ya çuha şalvar yakışır

Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu

Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı

Salım geldi musallaya dayandı

Mor cepkenim al kanlara boyandı

Seni vuran zalim nasıl dayandı

Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu

Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı

(İHA)

