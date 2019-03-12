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Tarihi Kanyon'da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 07:56 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde, 7 bin yıllık tarihi içinde barındıran İkitaş Kanyonu'nda Kütahya'nın Pınarları Türküsü'nü söyleyen Muammer Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede çok fazla oranda tıklanma ve beğeni oranı alarak ilgi odağı oldu.

Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede bir çok kişiye ulaşan görüntüler yaklaşık 50 bin kişi tarafından bir günde izlendi. Bölgenin hikayesi ise şöyle; "Bir asır önce aralarındaki kanlı dövüş sonunda yörede yaşayan Asalıoğlu Vehbi isimli delikanlının darbeleri ile 'deli düve' isimli kadının kocası sevda meselesi yüzünden pınar başında ölür.

Oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin anne ve babası saçlarını, başlarını yolar. Bu olayın duyulması üzerine yakılan ağıtlar dilden dile dolaşarak günümüzde söylendiği şekilde türkü haline gelir."

Türkünün sözleri:
Kütahya’nın pınarları akışır
Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır
Asalı’ya çuha şalvar yakışır
Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu
Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı
Salım geldi musallaya dayandı
Mor cepkenim al kanlara boyandı
Seni vuran zalim nasıl dayandı
Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu
Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı

(İHA)

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Kütahya türkü Kütahya'nın Pınarları Kanyon

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