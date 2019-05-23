Tarihi Kapalıçarşı'da 2016 yılında başlayan çalışmalar sona erdi

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin “Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda tarihi çarşının çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeler için bir "seyir terası" planlanıyor. Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu, 2012 yılında James Bond filminin “Skyfall" serisi çekimlerinin ardından gündeme geldi. Nisan 2012’de yapılan çekimlerde, tarihi çarşının çatısına çıkarılan 3 motosiklet çatı üzerinde kullanılarak ciddi tahribata yol açtı. Görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayılmasının ardından ciddi tepkilere neden olan çarşının restorasyonuna gerekli izinlerin alınmasının ardından Temmuz 2016’da başlandı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar kapsamında film çekimi sırasında kırılan kiremitler kaldırıldı. Daha sonra zamanla çatı üzerine monte edilen su depoları, uydu antenleri ve klima üniteleri tek tek sabitlendikleri yerden söküldü. Ardından 40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Sızdırmazlık testlerinin ardından 66 sokak, 2 bin 486 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı’nın çatısına tam 800 bin adet yeni kırmızı kiremit döşendi.

SU KANALLARI YENİLENDİ



Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından da biri olan Kapalıçarşı'nın alt yapısı da geçen 3 yılda baştan aşağı elden geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu içme suyu, atık su ve yağmur suyu kanalları da yenilenerek toplam 48 bin metrekare temel yalıtımı onarıldı. “30 MİLYON TL CİVARINDA PARA HARCANDI VE YÜZDE YÜZÜ BİTTİ DİYEBİLİRİM"



Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, büyük bir özveri ile restorasyonun bittiğini belirterek DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çatımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Burada eski halini görünce anca mukayese ederiz. Çatıdaki tüm kiremitler ezikti. Bunun yanı sıra yağmur yağdığında akan sular, Kapalıçarşı’mızın içine girmekteydi. Burada James Bond bir film yaptı. Sonrasında Kapalıçarşı’daki bu sıkıntımız kamuoyuna da yansıdı. Takdir edersiniz ki burada bir iş yapmak zor. Tarihi yapı olduğu için bir çivi çakmak bile yasak. Vilayetimizin desteği ve anıtlar kurulunun onayı ile bu işlemler yapıldı. Ancak bunların öncesinde TBMM’den 5366 sayılı sadece Kapalıçarşı’ya mekan olarak bir kanun çıkarıldı. Bu güçle bir yönetim kurulu oluşturuldu. Vilayetimizden, büyükşehir belediyemizden, yerel belediyemizden ve vakıflardan 1'er üye vermek kaydı ile bir yönetim oluşturuldu. Mevcut yönetim kurulumuz da bunlarla birleşerek çatıdaki restorasyon vilayetimizin desteği ile yapıldı. Aşağı yukarı 30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti diyebilirim"

“JAMES BOND’UN GELİP BURALARI ÇİĞNEMESİ, TAKLA ATMASI BİR ŞERDEN HAYIR DOĞURDU"



Kurtulmuş, "Kamu desteği olmadan, buranın yapılması mümkün değil. Dolayısı ile biz çok şükür bu desteği aldık. Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. “ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN YERİN ALTI DA ÜSTÜ DE BİTTİ"



Restorasyon sürecinde Kapalıçarşı esnafının duyarlı ve bilinçli olmasının da restorasyon sürecinde büyük kolaylık sağladığını ifade eden Fatih Kurtulmuş, "İSKİ, yeraltı atık sularını, temiz sularını ve bunların kanallarını tamamen tamir etti. Burada ‘stent modeli’ uygulandı. Bulunan bölgeye açılıyor, orada tamirat yapılıyor. Sorunlu bölge balon içine alınıyor ve tamirat devam ediyordu. Kapalıçarşı bir gün bile kapalı kalmadan bütün bu işlemler tamamlandı. Kapalıçarşı, 2 bin 486 dükkanın olduğu günde 150 bin kişinin sirküle olduğu bir yer. Burada iş yapmak son derece zor. Pazar günleri ve akşamları saat 19.00’dan sonra bu işler için kullanıldı. Gerçekten de Allah’a şükürler olsun, yerin altı da, üstü de bitti. Şimdi beden duvarları meselemiz var. Kapalıçarşı’mızın içindeki iç duvarlar var. Bunlarla ilgili bir ihale ve çalışma süreci olacak." diye konuştu.