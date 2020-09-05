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Tarihi karar! Fenerium kapılarını rakiplere açıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak. Fenerbahçe, Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübe bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta bu kulüplerin formalarının Feneriumlarda satışa sunulmak istendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp, teklifi kabul eden kulüplerin forma satışlarından hiçbir pay almadan geliri ilgili kulübe iletecek.

Tarihi karar! Fenerium kapılarını rakiplere açıyor

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen, başta spor olmak üzere sevdiğimiz her şeyden, taraftarlarımızdan uzak durmak zorunda kaldığımız bir salgın döneminden geçtiğimizi,
Bu süreçte spor kulüpleri olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu şartların da ne yazık ki tüm kulüpler için daha da zorlaştığını vurguladı.
Ligimizde yer alan kulüplerin başkanlarına hitaben yazılan bu mektupta;
“Birlikte Daha Güçlüyüz” vurgusuyla,
Türkiye’mizin 81 ilinden parçaların yer aldığı bir mozaik olan İstanbul’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Alt Fenerium Mağazamızda oluşturacağımız özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla kulüplerinin formalarını buluşturmak istediğimiz anlatıldı.
Bu toprakların en kadim özellikleri olan birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bu zor günleri en az zararla geride bırakacağımızı, saha içindeki mücadelemizi saha dışında da ‘yan yana’ sürdürmenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Kulübümüz,
Fenerium’da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir.
Kulübümüzün çağrısına katılan kulüpler hakkında detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde resmi mecralarımızdan yaparak ilgili kulüplerimizin taraftarlarını da bilgilendireceğiz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak samimiyet ve içtenlikle dile getirmek istiyoruz ki; bugün ve yarınlarda hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilinciyle bizleri güçlü kılacak olan karşılıklı saygı ve birlik beraberliğimizdir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz. "

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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