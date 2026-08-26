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Tarihi kasabada 56 TL'ye ev satıyorlar! İşte satın alma şartları

İtalya'nın nüfus kaybıyla mücadele eden kasabalarında uygulanan 1 euroluk ev projelerine bir yenisi daha eklendi. Sicilya'nın güneybatısında yer alan Orta Çağ kasabası Naro'da, terk edilmiş evler sembolik olarak 1 eurodan yeni sahiplerini bekliyor. Üstelik uygulamadan yalnızca İtalyanlar değil, gerekli şartları yerine getiren yabancılar da yararlanabiliyor.

Tarihi kasabada 56 TL'ye ev satıyorlar! İşte satın alma şartları
Gökçen Kökden

Agrigento iline bağlı Naro, İtalya'da uzun süredir devam eden düşük fiyatlı ev projelerine katılan son yerleşimlerden biri oldu. Naro Belediyesi tarafından onaylanan projeyle kasabadaki terk edilmiş yapıların yeniden kullanıma kazandırılması, nüfus kaybının önüne geçilmesi ve bölge turizminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yeni sahiplerinin restore edeceği tarihi yapıların aynı zamanda Naro'nun merkezindeki yaşamı yeniden hareketlendirmesi hedefleniyor. Programa gerekli yerel satın alma ve mülkün bakımına ilişkin koşulları karşılamaları halinde hem İtalyan vatandaşları hem de yabancılar başvurabiliyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Tarihi kasabada 56 TL ye ev satıyorlar! İşte satın alma şartları 1

Ev sahibi olmak isteyenler başvurularını birden fazla dilde hizmet veren Case 1 Euro Naro platformu üzerinden gerçekleştirebiliyor. Platform, ilgilenen kişilere satın alma sürecinde izlenmesi gereken adımları da aktarıyor.

Projeyi tanıtan platformda Naro'nun güçlü bir kimliğe sahip tarihi merkezi, Barok mimarisi, Chiaramontano Kalesi, Agrigento'nun iç kesimlerindeki manzaraları ve Agrigento ile Sicilya'nın güney kıyısına bağlantıları öne çıkarılıyor. Ancak evlerin 1 euroya satılmasının önemli bir nedeni var.

1 EUROYA ALINIYOR AMA EVLERİN TADİLATA İHTİYACI VAR

Satışa sunulan yapılardan 1 euro karşılığında kullanıma hazır bir ev almak mümkün değil. Euronews Travel'ın incelediği ilanlardaki evlerin tamamının tadilata ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. İlanlar arasında tarihi yerleşim bölgesine bakan üç yatak odalı bir ev de bulunuyor. Bu yapının ayrıca incelemeye ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.
Dolayısıyla 1 euro, mülkü satın almak için ödenen sembolik bedel. Asıl maliyet daha sonra ortaya çıkabiliyor.

NOTERDEN VERGİYE EK MASRAFLAR ALICIYA AİT

Tarihi kasabada 56 TL ye ev satıyorlar! İşte satın alma şartları 2

Evleri satın alan kişiler, 1 euroluk satış bedelinin yanı sıra noter masraflarını, kayıt ücretlerini ve kadastro vergilerini de kendileri karşılamak zorunda. Bununla da bitmiyor. Evin yenilenmesi için hazırlanacak projenin maliyeti de alıcıya ait oluyor. Yapının güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi, peyzaj ve bölgesel koruma kurallarının karşılanması ve şehir planlama gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Tadilat çalışmalarının tamamlanması için alıcılara belirli bir süre verilmesi de söz konusu olabiliyor. Kısacası 1 euroya ev sahibi olmak mümkün olsa da evi yaşanabilir hale getirmenin maliyeti 1 euroyla sınırlı değil.

NARO TARİHİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Naro yalnızca ucuz ev projesiyle değil, Sicilya'nın tarihi ve mimari dokusunu taşıyan yapılarıyla da öne çıkıyor.

2005 yılında meydana gelen heyelanın ardından genç sanatçılar, bölgedeki bazı hasarlı binaların cephelerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda sokaklarda gezilerek görülebilen MAN açık hava müzesi ortaya çıktı. Kasabada günümüze ulaşmayı başaran yapılardan biri de yerel adıyla Porta d'Oro (Altın Kapı). Geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanan sivri kemerli ve taş mazgallı yapı, Orta Çağ döneminde şehri çevreleyen yedi giriş kapısından oluşan sistemin bir parçasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Sicilya
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