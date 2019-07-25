Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla Kastamonu’da gezilecek yerler

Kastamonu gezilecek yerler bakımından zengin bir şehir. İlk kez geldiğim 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan bu güzel şehirden büyük keyif aldığım. Ülkemizde popüler destinasyonların gölgesinde kalmış aslında tarihi, inanç turizmi, doğayı ve lezzetini fazlasıyla bulabileceğiniz bir şehir. Tarihi konakları, evliyaları, sarımsağı, pastırması, siyezi, Ilgaz’ı, at çiftlikleri, Valla kanyonu, tarihe tanıklık eden İstiklal yolu ve bir çok değeriyle ülkemin cennet köşelerinden. Zengin coğrafyası kent merkeziyle beraber ilçelere de yayılmış durumdadır. Taşköprü’nün sarımsağı, İhsangazi’nin siyezi, Cide’nin sayfiye yerleri, Daday’ın etli ekmeği, Ilgaz’ın Milli parkı ilçelerinin de aslında ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Ülkemizde bazı şehirlerin üzerine ne kadar çok yüklen sekte böyle güzel şehirleri es geçiyor olmamız üzücü. İşte bu noktada Batı Karadeniz’de yer alan Kastamonu aslında tüm değerleriyle ziyaretçilerine büyük zenginlik sunuyor. Kastamonu’ya ulaşım rahat bir şekilde sağlanmaktadır. İstanbul’dan 6-7 saat ve Ankara’dan 2.5 saatlik bir kara yolculuğuyla varabilirsiniz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden araç kiralama yaparak rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Havayolu kullanmak isteyenler için sadece İstanbul’dan haftanın belirli günlerinde sadece bir uçak olduğunu hatırlatmalıyım. Alternatif olarak Sinop ve Ankara havalimanlarını kullanabilirsiniz. Şehir merkezinde tüm görülecek yerler yürüyüş mesafesinde ve birbirine yakın konumdadır. Şehir dışında yer alan doğa güzeli yerleri görmek için araç kiralamanızı öneririm.

Kastamonu görülecek yerler nereleri dendiğinde ilk önerim kent merkezini gezmek olacaktır. Evliyalar ve Konaklar şehri olarak adlandırabileceğim Kastamonu’yu zengin buldum. Şehir merkezinde Kastamonu kalesi, Saat kulesi, Şeyh Şaban-i Veli Hazretleri türbesi, Liva Paşa konağı Etnoğrafya müzesi, Kastamonu Arkeoloji müzesi, Nasrullah cami ve meydanı, İbn-i Neccar cami görülecek en önemli yerlerin başında gelir. Doğa dediğimde ilk aklıma gelecek yerlerden biriside muhteşem güzellikteki Ilgaz dağları olacak. Muhteşem bir doğaya sahip Ilgaz yaz ve bahar aylarında yeşil örtüsü kışın ise beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor. Özellikle Kastamonu merkezden 45 dakika, Ankara’dan 2 – 2.5 saatlik kara yolculuğuyla varabilirsiniz. Doğadan bahsetmişken nefis bir doğa içinde yer alan Ilıca şelalesi görülecek alternatif rotalardan birisidir. Kastamonu’dan yaklaşık 1.5 saat süren kısmen virajlı bir yol olduğunu belirtmeliyim. Bindirme tekniğiyle çivi kullanılmadan yapılan Kasaba cami mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisidir. Tavan işlemeleri ve aslını müzede görebileceğiniz işlemeli kapısı ibadet yerini özel kılmaktadır. Taşköprü ilçesi görülecek diğer noktalardan birisidir. Kazı çalışmaları yapıldığı için gün yüzüne çıkmaya Pompeipolis antik kenti ve ilçe merkezindeki Kent Tarihi Müzesi görülmeye değer. Antik şehirden çıkan lahit, sütun ve eserler bugün kazı bahçesinde sergilenmektedir. Kastamonu şehir merkezinden yarım saatlik bir yolculukla vardığım Hoca köyü sınırları içinde yer alan ve 750 yaşında olan Anıt Ağaç beni etkileyen yerlerden birisiydi. Bugüne kadar gördüğüm en büyük ve en yaşlı çam ağacı olduğunu tahmin ediyorum.