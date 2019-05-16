Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

Bursa'nın dünyaca ünlü lezzeti pideli köfte Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yerini aldı. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda doğan ve hala burada yüz yıl önceki tarifiyle yapılan pideli köfte normal günlerin yanında iftarda da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayında tarihi çarşının sokağına masalarını çıkartan onlarca işletmeci yüzlerce metre uzunlukta hizmet veriyor.

Tarihi sokağa konulan masalarda tarihi lezzetle orucunu açmak isteyen binlerce Bursalı adım atacak yer bırakmıyor. İftarda pideli köfteye ilgi o kadar yoğun ki burada yer bulabilmek için önceden rezervasyon gerekiyor.

Binlerce kişi akşam ezanını okunmasıyla birlikte tarihi çarşıda aynı anda iftarını açmaya başlayınca ortaya harika bir görüntü çıkıyor. İftarda pideli köfteyle karnını doyuran vatandaşlar ardından gelen çayla tarihi çarşıda Ramazan sohbetinin tadını çıkartıyor. Bu çarşının müdavimleri ise her Ramazan ayında buraya mutlaka gelip bir defa da olsa orucunu pideli köfteyle açıyor.

Burada iftar yapmanın ayrı keyif verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Burası Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı. Burada yüz yıllık geçmişi olan pideli köfte yapılıyor. Tarihi çarşıda bu tarihi lezzetle iftar açmak çok keyifli. Her yıl burada iftarımızı açıp keyifli bir akşam geçiriyoruz" dedi.