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Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bursa'nın geçmişi yüz yılı aşkın lezzeti olan pideli köfteyle orucunu açmak isteyen 3 bin kişi tarihi Kayhan Çarşısı'na akın ediyor.

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

Bursa'nın dünyaca ünlü lezzeti pideli köfte Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yerini aldı. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda doğan ve hala burada yüz yıl önceki tarifiyle yapılan pideli köfte normal günlerin yanında iftarda da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayında tarihi çarşının sokağına masalarını çıkartan onlarca işletmeci yüzlerce metre uzunlukta hizmet veriyor.

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Tarihi sokağa konulan masalarda tarihi lezzetle orucunu açmak isteyen binlerce Bursalı adım atacak yer bırakmıyor. İftarda pideli köfteye ilgi o kadar yoğun ki burada yer bulabilmek için önceden rezervasyon gerekiyor.
Binlerce kişi akşam ezanını okunmasıyla birlikte tarihi çarşıda aynı anda iftarını açmaya başlayınca ortaya harika bir görüntü çıkıyor. İftarda pideli köfteyle karnını doyuran vatandaşlar ardından gelen çayla tarihi çarşıda Ramazan sohbetinin tadını çıkartıyor. Bu çarşının müdavimleri ise her Ramazan ayında buraya mutlaka gelip bir defa da olsa orucunu pideli köfteyle açıyor.

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Burada iftar yapmanın ayrı keyif verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Burası Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı. Burada yüz yıllık geçmişi olan pideli köfte yapılıyor. Tarihi çarşıda bu tarihi lezzetle iftar açmak çok keyifli. Her yıl burada iftarımızı açıp keyifli bir akşam geçiriyoruz" dedi.

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Tarihi çarşıda 50 yıldır pideli köfte yapan Yeşil Pideli Köfte İşletmecisi Mahir Sünneli, "Burada Ramazan ayı bereketli geçiyor. Çarşımızda her akşam 3 bin kişiyi doyuruyoruz. Biz hayatımızdan memnunuz. Gelen misafirler de memnun. Ramazan ayında iftar yoğunluğu 12 yıldır devam ediyor. Daha önce insanlarımızda dışarıda yemek kültürü yoktu. Artık 10 yıldır insanlar dışarıda yemek yemeye başladı. Böyle bir çarşı dünyanın hiç bir yerinde yok. Burada 22 tane pideli köfteci var. Hazırlıklar akşam 18:30'da başlıyor. İftar menüsü 40 lira. Pideli köfte ile birlikte çorba, tatlı ve çay ikram ediyoruz. Pideli köftenin 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Bu lezzet Bursa'ya ve Kayhan Çarşısı'na has bir lezzet" şeklinde konuştu. Bursa'nın geçmişi yüz yılı aşkın lezzeti olan pideli köfteyle orucunu açmak isteyen 3 bin kişi tarihi Kayhan Çarşısı'na akın ediyor.

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bursa kebabı pidei kebap yöresel yemekler

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