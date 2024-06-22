Tarihi maça saatler kaldı! Türkiye grup liderliği için sahaya çıkıyor: Arda Güler bilmecesi...

Nefesler tutuldu, gözler saat 19.00'a çevrildi. Gürcistan karşısında tarihi şanssızlığımıza son vererek EURO 2024'e ilk defa 3 puanla başladık. Artık hedef grup liderliği. Bugün Portekiz karşısında alınacak galibiyetle grupta çıkmayı garantileyeceğiz.

F GRUBU

A Milli Takım, EURO 2024’te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak.

Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Zwayer'in yardımcıları aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İspanyol Jeses Gil Manzano yapacak.

MİLLİ TAKIM'DA 2 İSİM KART SINIRINDA

Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

ARDA GÜLER BİLMECESİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, dün yaptığı açıklamada Arda Güler’in oynayıp oynayamayacağı ile ilgili kararı henüz vermediğini dile getirmişti. İtalyan çalıştırıcı, “Yüzdesi çok yüksek bir futbolcu şutlarda. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü, iyi futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımız. Riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'İMİZ

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.







