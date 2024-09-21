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Tarihi mağlubiyetinin ardıdan Dusan Tadic'ten önemli açıklamalar! "Böyle oynayamayız!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 22:57
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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dusan Tadic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tarihi mağlubiyetinin ardıdan Dusan Tadic'ten önemli açıklamalar! "Böyle oynayamayız!"
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Kritik maçta kaybedilen üç puanın ardından sarı - lacivertlilerin önde gelen isimlerinden Dusan Tadic önemli açıklamalarda bulundu.

''BİR İSTEKSİZLİK VAR MIYDI?''

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"Bir isteksizlik var mıydı?" sorusunu yanıtlayan Dusan Tadic "Açıkçası maçtan önce konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri iyi biliyorduk. İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk, atsak farklı olurdu." dedi.

''BUNLARI YAPMAMALIYIZ''

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Dusan Tadic ayrıca "Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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dusan tadic fenerbahçe galatasaray
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