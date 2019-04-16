Tarihi mekanlarda film gösterimleri!

Dört farklı mekanda gerçekleşen gösterimlere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, insanların sokakta yürürken yanlarından geçtiği ancak dikkatini çekmeyen tarihi ve kültürel değeri yüksek mekanları tekrar hatırlatmak üzere projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zavaroğlu, bu mekanlarda ilk kez sinema gösterimi yapma fikrinin de kendileri için çok ilgi çekici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TV+ yaklaşık 2,5 yıldır hem sinemanın hem de farklı sanat dallarının yanında duruyor. Antalya, Malatya ve Boğaziçi Film Festivali, Bomotiada'da yazın açık hava sinemaları, Bodrum'da film festivallerine destek verdik. Bu projenin de tamamlayıcı bir iş olacağını düşündük. O yüzden hem filmleri hem de mekanları çok özenle seçtik. Çok kolay olmadı. En uygun filmi, en uygun mekana yerleştirdik. Altı film, 4 farklı, tarihi ve kültürel değeri olan mekanda sinema gösterimi gerçekleştiriyoruz."

Biletlerin sinemaseverleri yoğun ilgisi nedeniyle çok çabuk tükendiğini dile getiren Zavaroğlu, "Bu gerçekten stratejimizin doğru olduğunu bize gösterdi. Sinema ve sanatın yanında olmak bizim gibi bir platform için en değerli iş. Bunun peşinde olmaya her zaman devam edeceğiz." diye konuştu.