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Tarihi skandal! Şampiyonlar Ligi finalindeki görüntüleri imha ettiler

10.06.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool-Real Madrid maçıyla ilgili ortaya atılan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Binlerce biletsiz kişinin maça girmesiyle, bileti olan taraftarların saha dışında kalması dünya basınında olay olmuştu. Şimdi de Stade de France'ta yer alan güvenlik kamera görüntülerinin imha edildiği iddia edildi.

Tarihi skandal! Şampiyonlar Ligi finalindeki görüntüleri imha ettiler

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında yaşanan skandal olayların ardı arkası kesilmek bilmiyor.

Binlerce biletsiz taraftarın dev maça girmeyi başarması olayı ile sarsılan dev organizasyon bu sefer de güvenlik kamera görüntülerinin ortada olmaması ile çalkalandı.

Maça kaçak girenlerin bulunabileceği, tüm stat kameralarının görüntülerinin aktığı, dev finalin oynandığı Stade de France'ta bulunan UEFA kontrol güvenlik odasındaki, güvenlik kamera görüntülerinin imha edildiği iddia edildi.

Yaşanan bu skandalın ardından Fransa Futbol Federasyonu güvenlik yöneticisinin sorgulandığı da belirtilenler arasında yer aldı.

UEFA İNCELEME BAŞLATTI

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UEFA, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan skandal olaylar için harekete geçmiş. Yaşanan olayların inceleneceği ve bağımsız bir rapor hazırlanacağını duyurulurken, sonuçların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

NELER YAŞANDI?

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Paris'teki Stade de France'ın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde skandal üstüne skandal olaylar yaşanmıştı. Stadyum dışında güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında arbede yaşanırken merdivenden koşarak giriş yapmak isteyen bazı taraftarlar yaralanmıştı. UEFA yetkilileri, güvenliğin artırılması için yerel polis güçleriyle görüşürken devreye Fransa Futbol Federasyonu da girmişti.

Yaşanan olaylar sonrası mücadelenin başlama saati ertelenmiş ve 15 bin biletsiz taraftarın finale bir şekilde girmeyi başardığı anlaşılmıştı. Biletli taraftarların saatlerce içeri alınamadığı aktarılanlar arasındaydı.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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