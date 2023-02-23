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Tarihi yayının saati açıklandı! Spor camiası, depremzedeler için bir araya geliyor...

23.02.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk spor camiası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelerek 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

Tarihi yayının saati açıklandı! Spor camiası, depremzedeler için bir araya geliyor...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek.

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Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

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Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

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