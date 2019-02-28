Tarihi zirveden kötü haber: Anlaşma yok!

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'daki zirve güzel başlayıp neticesiz sona erdi. Zirvenin bu ikinci gününde önce yine kameralar karşısına geçen, daha sonra heyetlerle birlikte görüşmelere devam eden Trump ve Kim otelden planlanandan erken ayrıldı. Ardından anlaşma imzalanmayacağına dair Beyaz Saray açıklaması geldi.

ABD yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

