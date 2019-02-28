Tarihi zirveden kötü haber: Anlaşma yok!

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'daki zirve güzel başlayıp neticesiz sona erdi. Zirvenin bu ikinci gününde önce yine kameralar karşısına geçen, daha sonra heyetlerle birlikte görüşmelere devam eden Trump ve Kim otelden planlanandan erken ayrıldı. Ardından anlaşma imzalanmayacağına dair Beyaz Saray açıklaması geldi.
ABD yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.
Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düştü
Uyuyan kadını yangından kedisi kurtardı
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İlk kez yapılıyor
İlber Ortaylı: Anlamaya psikolojimiz yetmez!
Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor
Bu yazı bekar kadınlara özel! Sizi bir tek biz anlarız
Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle
Son haline kendisi bile inanamıyor!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Anlam vermek mümkün değil!
Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!
Okuyucu Yorumları 1 yorum