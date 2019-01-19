Tarihin en eski yapısı Göbeklitepe'den muhteşem görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıklamıştı. İşte Göbeklitepe'nin tarihi...

Türkiye'deki hazine: Göbeklitepe!

GÖBEKLİTEPE NEREDE? Göbeklitepe, Şanlıurfa şehrimizin 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Örencik köyü yakınlarında bulunuyor.

TARİHTE BİLİNEN İLK TAPINAK Neolitik döneme ait olan Göbeklitepe, tarihte bilinen ilk tapınak olma özelliğini taşıyor.

TARİHTE BİLİNEN İLK TAPINAK Bu nedenle de tarihteki ilk inancın başlangıç kaynağı olarak kabul edilen en büyük tapınak olarak kayıtlara geçmiş durumda.

TARİHTEKİ EN ESKİ YAPI Göbeklitepe'nin bir diğer önemi ise, tarihte bilinen en eski yapıttan daha da eski olması.

EN ESKİ TAPINAK MALTA'DAYDI Örnek vermek gerekirse, Göbeklitepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında.

PİRAMİTLERDEN DAHA YAŞLI Ayrıca Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlı...

GÖBEKLİTEPE'DE İNSANLAR NE YAPIYORDU? Göbeklitepe'nin inşası sırasında insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan gruplar halinde yaşamlarını sürdürüyordu.

GÖBEKLİTEPE'DE İNSANLAR NE YAPIYORDU? Bitki toplamanın yanı sıra hayvan avlayan insanlar mağara duvarlarına hayvan figürleri resmetmişti. Hayvan figürlerinin kabartmalı ve tek şekilde yapılması sanatsal bakışlarının farklılığını da ortaya koyuyor bu şekilde.

T BİÇİMİNDE İNSAN FİGÜRLERİ Bazı arkeologlar ise, boyları 3 ile 6 metre arasında değişen T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri olduklarını düşünüyorlar.

GÖBEKLİTEPE NASIL KEŞFEDİLDİ? 1983 yılında tarlasını süren Mahmut Kılıç tarlada bulduğu oymalı taşı müzeye götürdü fakat eser sıradan bir arkeolojik bulgu olarak Urfa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

GÖBEKLİTEPE NASIL KEŞFEDİLDİ? 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığında kazılar başlamıştır. 2007 yılında ise kazı başkanlığına Klaus Schmidt getirilmiştir.

GÖBEKLİTEPE... Arkeologlar tapınak yapılarının sıvı geçirmeyecek şekilde inşa edildiğini söylüyorlar. Bu sayede törenlerin içerikleri tam olarak bilinmese de, bir sıvı (kan, su, alkol v.b.) eşliğinde gerçekleştirildikleri fikri oluşuyor.

GÖBEKLİTEPE... Her bir koldan büyük öneme sahip olan Göbeklitepe ilk olarak 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınıyor.

GÖBEKLİTEPE... Daha sonra ise UNESCO, Göbeklitepe'yi Dünya Kültür Mirası Listesine aldı.

GÖBEKLİTEPE...

GÖBEKLİTEPE...

GÖBEKLİTEPE...

GÖBEKLİTEPE...

GÖBEKLİTEPE...