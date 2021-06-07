Tarihin en ilginç hastalığı! Nazi soykırımından kurtulmak için uydurulan hastalık: K Sendromu

1943-1944 yılları arasında Naziler, Roma’yı işgal etti. İtalyan Yahudiler sınır dışı edilerek toplama kamplarına gönderildi. 10 bine yakın Yahudi’yi toplama kampına gönderdikleri bu dönem oldukça felaket dolu olarak geçiyordu. 16 Ekim 1943 tarihinde Roma’da Tiber yakınlarında bir Yahudi gettosuna baskın düzenlendi. Roma'nın çevresine düzenlenen baskınlar ile 1.200 Yahudi kurşuna dizildi. Bu katliamdan sadece ama sadece 15 kişi kurtulabildi. Gettodan katliamdan kaçan Yahudiler Roma’da yer alan Fatebenefratelli Hastanesi'ne doğru ilerledi. Hastane kapılarını açan sığınmacılara açarak koruma altına aldı.

Doktor Giovanni Borromeo, Adriano Ossicini ve doktor arkadaşları hastaneye sığınan Yahudileri bir şekilde korumak ve hayatta tutmak istiyordu. Hastaneye sığınan Yahudiler’de karantinada tutulmaları ve kesinlikle dışarıyla irtibat kurmamaları gereken çok ciddi bir hastalık çıkarttı. Hastalığın adı K sendromu olarak tarihe geçti. Hastalığın belirtileri tüberkolozla hemen hemen aynıydı. Hiçbir şekilde dışarıdan görüşmemeleri, tamamen izole ve steril bir şekilde kalmaları gerekiyordu.