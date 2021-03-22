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Ölümcül ve korkunç deneyler yapan Nazi bilim insanı: Josef Mengele

Seray Üstün Seray Üstün
22.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim her daim insanoğluna yol gösterici olan en önemli kanıtları sunar. Bilim insanları hayatları boyunca insanları ve yaşanan olayları anlamlandırmak için birçok bilimsel çalışmaya imza atmıştır. Sizler için tarihin en ölümcül ve korkunç deneylerinden biri olarak kabul edilen Nazi subayı Josef Mengele’nin çalışmalarını araştırdık.

Ölümcül ve korkunç deneyler yapan Nazi bilim insanı: Josef Mengele

Tüm zamanların en korkunç deneyleri Auschwitz’de bir SS doktoru olan Josef Mengele tarafından yapılan deneylerdi. Mengele, Aryanların ırksal üstünlüğüne dair teorilerini kanıtlamayı umarak, ikizler üzerinde deneyler yaptı. Bu süreçte birçok kişi öldü. Ayrıca ABD Holokost Anı Müzesi’ne göre ölü olan hastalarının gözlerini de topladı.

nazi subayı

Naziler, bulaşıcı hastalıklara ve kimyasal savaşa yönelik tedavileri test etmek için mahkumları kullandı. Diğerleri, havacılık ile ilgili bilgi edinmek için dondurucu derecede soğuk ve düşük basınç odalarındaki deneylere zorlandı. Sayısız mahkum deneysel kısırlaştırma işlemlerine tabi tutuldu. Holokost Müzesi tarafından derlenen tarihe göre, bir kadının göğüsleri iplerle bağlandı. Böylece SS doktorları, bir bebeğinin aç kalabileceği süreyi görmüş oldular. Sonunda bebeğin daha fazla acı çekmesini önlemek için ölümcül dozda morfin enjekte ettiler.

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