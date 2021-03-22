Ölümcül ve korkunç deneyler yapan Nazi bilim insanı: Josef Mengele

Tüm zamanların en korkunç deneyleri Auschwitz’de bir SS doktoru olan Josef Mengele tarafından yapılan deneylerdi. Mengele, Aryanların ırksal üstünlüğüne dair teorilerini kanıtlamayı umarak, ikizler üzerinde deneyler yaptı. Bu süreçte birçok kişi öldü. Ayrıca ABD Holokost Anı Müzesi’ne göre ölü olan hastalarının gözlerini de topladı.

Naziler, bulaşıcı hastalıklara ve kimyasal savaşa yönelik tedavileri test etmek için mahkumları kullandı. Diğerleri, havacılık ile ilgili bilgi edinmek için dondurucu derecede soğuk ve düşük basınç odalarındaki deneylere zorlandı. Sayısız mahkum deneysel kısırlaştırma işlemlerine tabi tutuldu. Holokost Müzesi tarafından derlenen tarihe göre, bir kadının göğüsleri iplerle bağlandı. Böylece SS doktorları, bir bebeğinin aç kalabileceği süreyi görmüş oldular. Sonunda bebeğin daha fazla acı çekmesini önlemek için ölümcül dozda morfin enjekte ettiler.



