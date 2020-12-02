Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 2 Aralık tarihi Mevlana Haftası’nın başlangıcı olarak kabul edilir. 2-9 Aralık Mevlana Haftası’nda evrensel öğretileriyle tüm dünyada tanınan ve örnek alınan Mevlana Celaleddin-i Rumi anılacak. Peki 2 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 2 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
1710 - Carlo Antonio Bertinazzi, İtalyan aktör ve yazar (ö. 1783)
1816 - Amedeo Preziosi, Maltalı ressam (ö. 1882)
1842 - C. W. Alcock, İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (ö. 1907)
1846 - René Waldeck-Rousseau, Fransız politikacı (ö. 1904)
1859 - Georges Seurat, Fransız ressam (ö. 1891)
1876 - Yusuf Akçura, Türk yazar ve siyasetçi (Türk Tarih Kurumu’nun kurucu üyesi ve Türkçülük akımının temsilcilerinden) (ö. 1935)
1884 - Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair, yazar, siyasetçi ve diplomat (ö. 1958)
1885 - George Minot, Amerikalı tıp araştırmacısı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1950)
1891 - Otto Dix, Alman ressam ve gravürcü (ö. 1969)
1923 - Maria Callas, Yunan soprano (ö. 1977)
1944 - İbrahim Rugova, Arnavut siyasetçi (ö. 2006)
1946 - Gianni Versace, İtalyan moda tasarımcısı ve iş adamı (ö. 1997)
1946 - Zihni Göktay, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı
1954 - Ahmet Uluçay, Türk yönetmen (ö. 2009)
1968 - Lucy Liu, Çin asıllı Amerikalı film yapımcısı ve aktris
1971 - Francesco Toldo, İtalyan kaleci
1972 - Gökçe Özyol, Türk oyuncu
1974 - Sermiyan Midyat, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist
1976 - Erik Everhard, Kanadalı porno aktörü
1978 - Nelly Furtado, Portekiz asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı
1980 - Benjamin Mako Hill, Amerikalı bilişimci, Debian ve Ubuntu projelerinde özgür yazılım geliştiricisi, hacker, aktivist ve yazar
1981 - Britney Spears, Amerikalı pop müzik şarkıcısı, dansçı, söz yazarı ve sinema oyuncu
1984 - Natalya Mammadova, Azeri voleybolcu
1986 - Adam le Fondre, İngiliz futbolcu
1991 - Charlie Puth, Amerikalı şarkıcı,
1998 - Juice Wrld, Amerikalı rapçi
1547 - Hernán Cortés, İspanyol denizci ve kâşif (d. 1485)
1594 - Gerardus Mercator, Belçikalı haritacı ve matematikçi (d. 1512)
1814 - Marquis de Sade, Fransız romancı (d. 1740)
1859 - John Brown, Amerikalı kölelik karşıtı isyancı (d. 1800)
1888 - Namık Kemal, Türk şair, siyaset ve fikir insanı (d. 1840)
1918 - Edmond Rostand, Fransız oyun yazarı (d. 1868)
1980 - Roza Eskenazi, Türk-Yunan şarkıcı
1980 - Romain Gary, Fransız yazar ve siyasetçi (d. 1914)
1982 - Marty Feldman, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar (d. 1933)
1985 - Philip Larkin, İngiliz şair ve yazar (d. 1922)
1990 - Robert Cummings, Amerikalı oyuncu (d. 1908)
1990 - Aaron Copland, Amerikalı klasik müziğinin öncüsü ve besteci (d. 1900)
1993 - Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu imparatoru (d. 1949)
1994 - Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı ve şair (d. 1902)
1995 - Kemal Sülker, Türk sendikacı, gazeteci ve araştırmacı yazar (d. 1919)
2002 - Mehmet Emin Toprak, Türk oyuncu (d. 1974)
1409 Leipzig Üniversitesi kuruldu.
1804 Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.
1848 Fransuva Jozef, Avusturya imparatoru oldu.
1852 III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.
1901 King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.
1908 Çin'de çocuk İmparator Pu Yi 2 yaşındayken tahta çıktı.
1909 Leo Baekland ilk yapay plastik bakalitin patentini aldı.
1909 Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesine indi.
1914 Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.
1918 Ermenistan, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.
1956 - Fidel Castro, Granma yatıyla Küba'ya çıktı.
1961 - Küba lideri Fidel Castro, kendisini Küba'yı komünizme taşıyacak bir Marksist-Leninist olarak ilan etti.
1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1982 - Dr. Robert K. Jarvik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, Barney Clark adlı hastaya takıldı.
1988 - Benazir Butto, Pakistan Başbakanı olarak yemin etti.
1993 - Kolombiya'lı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellín'de güvenlik güçlerince öldürüldü.
1873 Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.
1918 - Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mehmed Talat Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Türk Ulusal Hareketi yanlısı olan cemiyet, Talat Paşa'nın da üyesi bulunduğu Teşkilât-ı Mahsusa tarafından desteklenmiştir.
1920 Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars Ermenistan'dan alındı.
1928 Celal Sahir Bey'in (Erozan) hazırladığı "İmla Lügatı" yayımlandı.
1940 Kağıt sıkıntısı nedeniyle gazetelerin sayfa sayısına kısıtlama getirildi.
1949 - Yunanistan'dan gelen bir tiyatro topluluğu, İstanbul'da Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı oyununu sahneledi.
1963 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'da açıldı.
1963 - Türkiye'nin ilk koalisyon Hükümetinin Başkanı İsmet İnönü, 24 yıl sonra ilk kez üstlendiği Başbakanlık görevinden istifa etti.
1965 - Ankara'da hava kirliliği tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı.
1981 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 450 öğretim üyesi Yükseköğretim Kanunu'na karşı açıklama yaptı.
1981 - Hülya Koçyiğit, Fransa'da düzenlenen 3 Kıta Film Festivali'nde, "Kurbağalar" filmindeki rolüyle "En iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı.
2 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.
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