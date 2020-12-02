Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 2 Aralık tarihi Mevlana Haftası’nın başlangıcı olarak kabul edilir. 2-9 Aralık Mevlana Haftası’nda evrensel öğretileriyle tüm dünyada tanınan ve örnek alınan Mevlana Celaleddin-i Rumi anılacak. Peki 2 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 2 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar... DOĞUM GÜNLERİ 1710 - Carlo Antonio Bertinazzi, İtalyan aktör ve yazar (ö. 1783)

1816 - Amedeo Preziosi, Maltalı ressam (ö. 1882)

1842 - C. W. Alcock, İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (ö. 1907)

1846 - René Waldeck-Rousseau, Fransız politikacı (ö. 1904)

1859 - Georges Seurat, Fransız ressam (ö. 1891)

1876 - Yusuf Akçura, Türk yazar ve siyasetçi (Türk Tarih Kurumu’nun kurucu üyesi ve Türkçülük akımının temsilcilerinden) (ö. 1935)

1884 - Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair, yazar, siyasetçi ve diplomat (ö. 1958)

1885 - George Minot, Amerikalı tıp araştırmacısı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1950)

1891 - Otto Dix, Alman ressam ve gravürcü (ö. 1969)

1923 - Maria Callas, Yunan soprano (ö. 1977)

1944 - İbrahim Rugova, Arnavut siyasetçi (ö. 2006)

1946 - Gianni Versace, İtalyan moda tasarımcısı ve iş adamı (ö. 1997)

1946 - Zihni Göktay, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1954 - Ahmet Uluçay, Türk yönetmen (ö. 2009)

1968 - Lucy Liu, Çin asıllı Amerikalı film yapımcısı ve aktris

1971 - Francesco Toldo, İtalyan kaleci

1972 - Gökçe Özyol, Türk oyuncu

1974 - Sermiyan Midyat, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1976 - Erik Everhard, Kanadalı porno aktörü

1978 - Nelly Furtado, Portekiz asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1980 - Benjamin Mako Hill, Amerikalı bilişimci, Debian ve Ubuntu projelerinde özgür yazılım geliştiricisi, hacker, aktivist ve yazar

1981 - Britney Spears, Amerikalı pop müzik şarkıcısı, dansçı, söz yazarı ve sinema oyuncu

1984 - Natalya Mammadova, Azeri voleybolcu

1986 - Adam le Fondre, İngiliz futbolcu

1991 - Charlie Puth, Amerikalı şarkıcı,

1998 - Juice Wrld, Amerikalı rapçi

VEFAT EDENLER 1547 - Hernán Cortés, İspanyol denizci ve kâşif (d. 1485)

1594 - Gerardus Mercator, Belçikalı haritacı ve matematikçi (d. 1512)

1814 - Marquis de Sade, Fransız romancı (d. 1740)

1859 - John Brown, Amerikalı kölelik karşıtı isyancı (d. 1800)

1888 - Namık Kemal, Türk şair, siyaset ve fikir insanı (d. 1840)

1918 - Edmond Rostand, Fransız oyun yazarı (d. 1868)

1980 - Roza Eskenazi, Türk-Yunan şarkıcı

1980 - Romain Gary, Fransız yazar ve siyasetçi (d. 1914)

1982 - Marty Feldman, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar (d. 1933)

1985 - Philip Larkin, İngiliz şair ve yazar (d. 1922)

1990 - Robert Cummings, Amerikalı oyuncu (d. 1908)

1990 - Aaron Copland, Amerikalı klasik müziğinin öncüsü ve besteci (d. 1900)

1993 - Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu imparatoru (d. 1949)

1994 - Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı ve şair (d. 1902)

1995 - Kemal Sülker, Türk sendikacı, gazeteci ve araştırmacı yazar (d. 1919)

2002 - Mehmet Emin Toprak, Türk oyuncu (d. 1974) Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek! DÜNYADA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR 1409 Leipzig Üniversitesi kuruldu.

1804 Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.

1848 Fransuva Jozef, Avusturya imparatoru oldu.

1852 III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.

1901 King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.

1908 Çin'de çocuk İmparator Pu Yi 2 yaşındayken tahta çıktı.

1909 Leo Baekland ilk yapay plastik bakalitin patentini aldı.

1909 Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesine indi.

1914 Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.

1918 Ermenistan, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.

1956 - Fidel Castro, Granma yatıyla Küba'ya çıktı.

1961 - Küba lideri Fidel Castro, kendisini Küba'yı komünizme taşıyacak bir Marksist-Leninist olarak ilan etti.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1982 - Dr. Robert K. Jarvik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, Barney Clark adlı hastaya takıldı.

1988 - Benazir Butto, Pakistan Başbakanı olarak yemin etti.

1993 - Kolombiya'lı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellín'de güvenlik güçlerince öldürüldü.