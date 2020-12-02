Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Netflix’te yayınlanan Narcos dizisini izlemediyseniz Pablo Ecobar’ın hayatındaki her detay sizleri şaşkınlığa sürükleyebilir. Eğer izlediyseniz Pablo Escobar’ı tanıyorsunuz demektir. Tanımayanlar ve bilmeyenler için ölüm yıldönümünde Pablo Escobar’ı anlattık. İşte karşınızda şaşkınlık yaratan hayatıyla Escobar...
Bir köy öğretmeninin çocuğu olarak hayata gözlerini açan Pablo Ecobar zaman içerisinde dünyanın 7. büyük zengini ve bir suç lideri haline dönüştü. 44 senelik ömründe sıfır noktasından zirveyi görebilmeyi başardı.
Pablo Escobar’ın kazandığı para tam olarak bilinmese de haftalık tahmini 420 milyon dolar geliri olduğu iddia ediliyor. Dünyanın en zengin insanları listesinde kendisine yer bulmayaı başaran Escobar, ısınmak için para yakabilecek kadar çok zengindi.
Zevk ve keyfe düşkün yaşamıyla dikkatleri çeken Escobar’ın Puerto Triunfo’daki evinin bahçesinde su aygırı, zürafa, fil ve diğer hayvanların beslendiği özel bir hayvanat bahçesi bulunuyordu.
Kolombiya’da bulunan fakir vatandaşlara yardım etmek için özel bir kuruluş kurdu. Hastanelere ve kilislere özel bağışlar yaptı. Futbol stadyumları ve parklar inşa ettirdi.
Dünyanın en büyük uyuşturucu çetesinin lideri olma özelliğini taşıyan Escobar aslında hayatı boyunca suçla içiçe bir yaşam sürdü. Uyuşturucu ticaretinden önce çalıntı mezar taşı satıyor ve araba hırsızlığı yapıyordu.
Kazandığı parayı taşıyabilmek için özel bir jet satın aldı. Özel jetiyle gitmek istediği yerler giderken parasını da mutlaka yanında götürmeyi tercih etti.
Suçlu iadesi yasasının kabul edilmesini önlemek için Escobar, Kolombiya’nın yaklaşık 10 milyar dolarlık dış borcunu ödemeyi teklif etti.
Pablo Escobar 44 yaşında vurularak öldürüldü. Fakat bazı insanlar Pablo Escobar'ın kendi kendini vurduğunu da iddia ediyor.
1970'lerin başında Medellin bölgesindeki uyuşturucu trafiğinde pay sahibi olmaya başlayan Escobar, gelecekte 'dünyayı kontrol edeceği' alanda isim yapmaya başladı. 1975'te Medellin'deki en büyük uyuşturucu kartelini kendi emriyle öldürterek, bölgenin en büyüğü oldu.
Escobar’ı halk Robin Hood olarak anıyordu. Robin Hood’un dışında suç çetesi liderine Don Pablo ya da El Patron deniyordu.
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