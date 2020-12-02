Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Seray Üstün Seray Üstün 02.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Tüm dünyanın tanıdığı Pablo Escobar’ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha anıyoruz. Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu ve yasal düzenin bir numaralı karşıtı Kolombiyalı Pablo Escober hakkında neler biliyorsunuz? Pablo Escobar için pek çok film, dizi çekilmiş bir sürü kaynakta hayatıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bir kez de Palo Escobar’ı bizden dinleyin...

Netflix’te yayınlanan Narcos dizisini izlemediyseniz Pablo Ecobar’ın hayatındaki her detay sizleri şaşkınlığa sürükleyebilir. Eğer izlediyseniz Pablo Escobar’ı tanıyorsunuz demektir. Tanımayanlar ve bilmeyenler için ölüm yıldönümünde Pablo Escobar’ı anlattık. İşte karşınızda şaşkınlık yaratan hayatıyla Escobar...

  • 1 Aralık 1949’da Kolombiya’da doğdu. Doğum gününden bir gün 44 yıl sonrasında 2 Aralık 1963 yılında vefat etti.

pablo escobar doğum

Bir köy öğretmeninin çocuğu olarak hayata gözlerini açan Pablo Ecobar zaman içerisinde dünyanın 7. büyük zengini ve bir suç lideri haline dönüştü. 44 senelik ömründe sıfır noktasından zirveyi görebilmeyi başardı.

  • Dünyanın en büyük narko teröristi olarak kabul edilen Escobar, hayatı boyunca milyonlarca dolar para kazandı.

pablo1

Pablo Escobar’ın kazandığı para tam olarak bilinmese de haftalık tahmini 420 milyon dolar geliri olduğu iddia ediliyor. Dünyanın en zengin insanları listesinde kendisine yer bulmayaı başaran Escobar, ısınmak için para yakabilecek kadar çok zengindi.

  • Saray yavrusu, malikane onun evini tanımlamak adeta imkansızdı. Kendi zevkine göre döşediği evinde küçük bir hayvanat bahçesi kurmuştu.

pablo escobar evi

Zevk ve keyfe düşkün yaşamıyla dikkatleri çeken Escobar’ın Puerto Triunfo’daki evinin bahçesinde su aygırı, zürafa, fil ve diğer hayvanların beslendiği özel bir hayvanat bahçesi bulunuyordu.

  • Kötü ününe rağmen Robin Hood mantığında fakirlere yardım etti. Yanlış duymadınız, kazandığı paranın büyük bir bölümünü hayır işlerinde kullandı.

pablo2

Kolombiya’da bulunan fakir vatandaşlara yardım etmek için özel bir kuruluş kurdu. Hastanelere ve kilislere özel bağışlar yaptı. Futbol stadyumları ve parklar inşa ettirdi.

  • Tek başına bir suç şebekesinin lideri olmayı başaran Escobar’ın adı uyuşturu ticaretinden önce pek çok suça karışmıştı.

pablo3

Dünyanın en büyük uyuşturucu çetesinin lideri olma özelliğini taşıyan Escobar aslında hayatı boyunca suçla içiçe bir yaşam sürdü. Uyuşturucu ticaretinden önce çalıntı mezar taşı satıyor ve araba hırsızlığı yapıyordu.

  • Kazandığı paraya her daim önem verdi. Bir bakıma haydan gelse de huya gitmesine izin vermedi.

pablo escobar uçak

Kazandığı parayı taşıyabilmek için özel bir jet satın aldı. Özel jetiyle gitmek istediği yerler giderken parasını da mutlaka yanında götürmeyi tercih etti.

  • Hapse girmemek için Kolombiya’nın dış borçlarını ödemeyi teklif etti. ‘Parayla saadet olmaz’ diyenlere inat Escobar özgürlüğünü parayla satın almaya çalıştı.

pablo4

Suçlu iadesi yasasının kabul edilmesini önlemek için Escobar, Kolombiya’nın yaklaşık 10 milyar dolarlık dış borcunu ödemeyi teklif etti.

  • Pablo Escobar 44 yaşında hayata veda etti. Ancak ölümü de hayatı kadara sansasyon yarattı.

pablo ölüm

Pablo Escobar 44 yaşında vurularak öldürüldü. Fakat bazı insanlar Pablo Escobar'ın kendi kendini vurduğunu da iddia ediyor.

  • Medelin bölgesine tek başına hükümdar oldu. Uyuşturucu ticaretinde dünyanın en büyük ismi olabilmek için her yöntemi kullandı.

pablo5

1970'lerin başında Medellin bölgesindeki uyuşturucu trafiğinde pay sahibi olmaya başlayan Escobar, gelecekte 'dünyayı kontrol edeceği' alanda isim yapmaya başladı. 1975'te Medellin'deki en büyük uyuşturucu kartelini kendi emriyle öldürterek, bölgenin en büyüğü oldu.

  • Halk kahramanı olarak garip bir üne kavuşan Escobar kendisine verilen lakaplarla da anılıyordu.

pablo ölüm2

Escobar’ı halk Robin Hood olarak anıyordu. Robin Hood’un dışında suç çetesi liderine Don Pablo ya da El Patron deniyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Dedikodu kotamızı doldurduk! Magazin gündemine hızlı bir tur...Dedikodu kotamızı doldurduk! Magazin gündemine hızlı bir tur...
Oyuncu kadrosundaki dev isimlerle bir Çağan Irmak klasiği!Oyuncu kadrosundaki dev isimlerle bir Çağan Irmak klasiği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

ABD ordusunda Tom Cruise’lu Top Gun filmine veto!

ABD ordusunda Tom Cruise’lu Top Gun filmine veto!

İşte tarihin sıfır noktası! Sırlarla dolu

İşte tarihin sıfır noktası! Sırlarla dolu

Yakın zamanda adını daha çok duyacağız

Yakın zamanda adını daha çok duyacağız

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağının kesinleşmesinden sonra karantina aktiviteleri bir kez daha gündeme geldi! Sokağa çıkma yasağında evde yapılabilecek 10 aktivite!

Sokağa çıkma yasağında evde yapılabilecek 10 aktivite!

TV yayın akışı 2 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

2 Aralık 2020 Çarşamba günü TV yayın akışı...

Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Dedikodu kotamızı doldurduk! Magazin gündemine hızlı bir tur...

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Her duyulduğunda kulaklarda yanma etkisi yaratan yanlış telaffuz kurbanı olan 10 kelime!

Yanlış telaffuz kurbanı olan 10 kelime!

Sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Masumlar Apartmanı dizisinde işlenen hastalıklar nelerdir?

Masumlar Apartmanı dizisindeki hastalıklar nelerdir?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.