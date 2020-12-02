Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Netflix’te yayınlanan Narcos dizisini izlemediyseniz Pablo Ecobar’ın hayatındaki her detay sizleri şaşkınlığa sürükleyebilir. Eğer izlediyseniz Pablo Escobar’ı tanıyorsunuz demektir. Tanımayanlar ve bilmeyenler için ölüm yıldönümünde Pablo Escobar’ı anlattık. İşte karşınızda şaşkınlık yaratan hayatıyla Escobar...

1 Aralık 1949’da Kolombiya’da doğdu. Doğum gününden bir gün 44 yıl sonrasında 2 Aralık 1963 yılında vefat etti.

Bir köy öğretmeninin çocuğu olarak hayata gözlerini açan Pablo Ecobar zaman içerisinde dünyanın 7. büyük zengini ve bir suç lideri haline dönüştü. 44 senelik ömründe sıfır noktasından zirveyi görebilmeyi başardı.

Dünyanın en büyük narko teröristi olarak kabul edilen Escobar, hayatı boyunca milyonlarca dolar para kazandı.

Pablo Escobar’ın kazandığı para tam olarak bilinmese de haftalık tahmini 420 milyon dolar geliri olduğu iddia ediliyor. Dünyanın en zengin insanları listesinde kendisine yer bulmayaı başaran Escobar, ısınmak için para yakabilecek kadar çok zengindi.

Saray yavrusu, malikane onun evini tanımlamak adeta imkansızdı. Kendi zevkine göre döşediği evinde küçük bir hayvanat bahçesi kurmuştu.

Zevk ve keyfe düşkün yaşamıyla dikkatleri çeken Escobar’ın Puerto Triunfo’daki evinin bahçesinde su aygırı, zürafa, fil ve diğer hayvanların beslendiği özel bir hayvanat bahçesi bulunuyordu.

Kötü ününe rağmen Robin Hood mantığında fakirlere yardım etti. Yanlış duymadınız, kazandığı paranın büyük bir bölümünü hayır işlerinde kullandı.

Kolombiya’da bulunan fakir vatandaşlara yardım etmek için özel bir kuruluş kurdu. Hastanelere ve kilislere özel bağışlar yaptı. Futbol stadyumları ve parklar inşa ettirdi.