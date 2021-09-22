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Tarihte bir ilk! Sera Sayar, İspanya'dan birincilikle döndü

22.09.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ironman 70.3 Turkey yarışlarında genel klasmanda şampiyon olan ilk ve tek Türk atlet ve elde edilmiş en iyi dereceye sahip olan Sera Sayar; İspanya’da Vitoria Gasteiz’de yapılan Ironman 140.6 yarışmasında bir ilki daha gerçekleştirerek genel klasmanda birinci olan ilk kadın sporcumuz oldu. Sayar, bu ödüle 3.8 km yüzerek, 180 km bisiklete binerek ve 42.1 km koşarak hak kazandı.

Tarihte bir ilk! Sera Sayar, İspanya'dan birincilikle döndü

Sera Sayar 12 Eylül tarihinde İspanya’da Vitoria Gasteiz’de yapılan Ironman 140.6 yarışmasında genel kadınlar birincisi oldu. Bu sayede bu başarıyı göğüsleyen ilk Türk olma ünvanına kavuştu. Daha önce Ironman 70.3 Turkey yarışlarında da genel klasmanda şampiyon olan ilk ve tek kadın atlet ve elde edilmiş en iyi dereceye sahip olan Sera Sayar; Hawai’de yapılacak Dünya Ironman Şampiyonasına katılmaya da hak kazandı.

BAŞARILARINA DEVAM ETMEK İSTİYOR

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Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu genç ve başarılı sporcu, demir kadın Sera Sayar aynı zamanda profesyonel iş hayatını da sürdürüyor. Mesaisi dışındaki tüm özel hayatını spora adayan Demir Kadın Sayar, başarılarına başarı eklemeye de devam ediyor.

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