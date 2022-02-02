SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Tarihte bir ilk yaşanmış olabilir! Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! İşte o anlar...

Tarihte bir ilk yaşanmış olabilir! Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! İşte o anlar...

02.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de at yarışında ilginç bir olay yaşandı. Ünlü jokey Liam Keniry, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kırmasına rağmen çok hızlı iyileşerek bu yarışa çıkmaya hak kazandı. Yarışın son saniyeleri nefes kesti. Liam Keniry'nin atıyla rakip jokey neredeyse aynı anda bitiş noktasına ulaştı. Hakemler yarışı Liam Keniry'nin kazandığını açıklasa da sosyal medyada dünyada bir ilk yaşandığı ve yarışın berabere bittiği konuşuluyor.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde çok garip bir spor olayı yaşandı. At yarışı koşusunda iki jokey koşuyu neredeyse berabere bitirdi. Sosyal medyada tartışmaya konu olan bu yarış efsaneler arasına şimdiden yerini aldı...

TEMMUZ AYINDA AYAĞINI KIRMIŞTI

434543

İngiltere'nin en ünlü jokeylerinden biri olan Liam Keniry, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kırmıştı. Bu haberin ardından herkes mesleki kariyerinin bittiğini söylemişti. Fakat Keniry'nin azimli çalışmasının ardından hızlı bir iyileşme süreciyle bu koşuya yetişti.

HAKEMLER KAZANANI BELİRLEDİ

xd

Koşu neredeyse başa baş bir şekilde sona erdi. Sosyal medyada gündem olan bu yarış dünya gündemine oturdu. Maçın hakemleri Liam Keniry'nin kazandığını açıkladı fakat birçok insan videoyu izleyerek koşunun berabere bittiği savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OnlyFans'tan neler kazandı neler! Kazancını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız...OnlyFans'tan neler kazandı neler! Kazancını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız...
Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...
Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...

Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası...

Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası...

''Cüneyt Çakır yönetirse maçlara çıkmayız''

''Cüneyt Çakır yönetirse maçlara çıkmayız''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.