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Tarihte Bugün: Ronaldo'nun Juventus'a attığı inanılmaz gol!

İTALYA HABERLERİ  | 03.04.2020 18:19 | Son Güncelleme

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi gollerinden birini iki sene önce bugün kaydetti. İşte Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı efsanevi röveşata golü!

Tarihte Bugün: Ronaldo'nun Juventus'a attığı inanılmaz gol!

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Tarihte bugün... UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek final maçında Real Madrid, Juventus'a konuk olmuştu. Maçın ilk dakikalarında attığı gol ile takımını öne geçiren Ronaldo, ikinci yarıda gelişen atakta Carvajal'ın açtığı ortaya inanılmaz bir vuruş yapıp röveşata ile topu ağlara göndermişti. Bu gol Madrid temsilcisinin 2-0 öne geçirmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi tarihinde atılmış en güzel gollerden biri olarak tarihe geçti.


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juventus real madrid cristiano ronaldo gol

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