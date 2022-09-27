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  4. Tarihte eşi benzeri yok! Kostas Manolas'ın transfer videosunda canlı aslan oynatıldı

Tarihte eşi benzeri yok! Kostas Manolas'ın transfer videosunda canlı aslan oynatıldı

27.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiakos'tan ayrılarak Al Sharjah'a transfer olan Kostas Manolas'ın transfer duyuru videosu sosyal medyada gündem olmuş durumda. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bu duyuru kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaştı.

Tarihte eşi benzeri yok! Kostas Manolas'ın transfer videosunda canlı aslan oynatıldı

Yaptığı transferlerle kendinden söz ettiren Al Sharjah'tan bu sefer ilginç bir transfer duyuru videosu geldi. Olympiakos'tan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Kostas Manolas'ı kadrosuna katan Sharjah, çok ilginç bir şekilde bu transferi açıkladı.

CANLI ASLAN OYNATILDI

Al Sharjah'a transfer olan Kostas Manolas'ın transfer tanıtımında canlı aslan oynatıldı. Yıldız oyuncunun hemen yanında zincire bağlı bir aslan koyan yetkililer, transfer videosunu bu şekilde çekti. Yayınlanan video bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.


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manolas atan kata olimpiakos ak
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