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Tarihte tıpatıp benzerleri olan ünlüler

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.10.2019 08:50 | Son Güncelleme

Bruce Willis’ten Nicolas Cage'e ünlü simaların benzerleri her yerde! İşte ünlü isimlerin tarihteki benzerleri...

Ünlü isimlerin tarihteki benzerleri görenleri çok şaşırtıyor. Tarihten pek çok isimle bazı Hollywood yıldızları neredeyse kardeş kadar birbirine benziyor. Dünyaca ünlü yıldızlara şaşırtıcı derecede benzeyen bu insanlardan bazıları tarih sayfalarına adını yazmayı başarmış ünlü simalardan oluşuyor. Kimi savaş generali kimi oyuncu kimi yazar...

İşte Game of Thrones yıldızı Maisie Williams'tan Michael Jackson'a, Jennifer Lawrence'tan Nicolas Cage'e, Peter Dinklage'dan Hugh Grant'a ünlülerin tarihteki benzerleri...

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