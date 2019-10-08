Tarihte tıpatıp benzerleri olan ünlüler

Ünlü isimlerin tarihteki benzerleri görenleri çok şaşırtıyor. Tarihten pek çok isimle bazı Hollywood yıldızları neredeyse kardeş kadar birbirine benziyor. Dünyaca ünlü yıldızlara şaşırtıcı derecede benzeyen bu insanlardan bazıları tarih sayfalarına adını yazmayı başarmış ünlü simalardan oluşuyor. Kimi savaş generali kimi oyuncu kimi yazar...

İşte Game of Thrones yıldızı Maisie Williams'tan Michael Jackson'a, Jennifer Lawrence'tan Nicolas Cage'e, Peter Dinklage'dan Hugh Grant'a ünlülerin tarihteki benzerleri...



