Tarihten sofralarınıza uzanan lezzet! Ramazan sofralarının ferahlatan içeceği: Osmanlı şerbeti tarifi...

Kırmızı eriklerin verdiği rengin yanı sıra, tarçın ve karanfil gibi geleneksel baharatlarla hazırlanan bu şerbet, hem hafifletici hem de ferahlatıcı etkisiyle Ramazan sofralarına keyif katacak. Yapımı oldukça basit olan bu Osmanlı şerbeti, sadece birkaç malzemeyle sofranızda şıklık yaratacak. Şimdiden ellerinize sağlık!

OSMANLI ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

8-10 adet karanfil

1 su bardağı toz şeker

2 litre su

1 adet limon

1 adet çubuk tarçın

500 gram kırmızı erik

NASIL YAPILIR?

İlk olarak, geniş bir tencereye suyu, tarçını, karanfili ve şekeri ekleyin.

Karışım kaynamaya başladığında 5 dakika kadar kaynatın.

Ardından, erikleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin.

Limon suyunu ekledikten sonra, şerbetin kaynamasına devam ederken ara ara oluşan köpükleri alın.

Eriklerin kabukları çatlamaya başladığında ocağın altını kapatın.

Şerbeti oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzerek sürahiye dökün ve buzdolabında soğutun.

Osmanlı şerbetiniz hazır! Soğuk olarak servis edin ve afiyetle tüketin.

OSMANLI ŞERBETİNİN PÜF NOKTALARI:

Baharatların ve şekerin aromasının suya geçebilmesi için ilk başta karışımı 5 dakika kaynatmak önemlidir.

Kullanacağınız eriklerin olgun ve taze olması, şerbetin lezzetini artırır.

Limon suyunu son olarak eklemeli ve kaynayan şerbeti karıştırarak limonla harmanlayın.

Erikleri ekledikten sonra kaynatma süresini fazla uzatmamaya özen gösterin.

Şerbetin soğuması için oda sıcaklığında bekletin ve ardından birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Şerbetin berrak olması için kaynama sırasında oluşan köpükleri düzenli olarak alın.

Süzme işlemini ince bir süzgeç veya tülbent kullanarak yapın, böylece şerbetiniz tortusuz ve pürüzsüz olur.

Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilir, fazla tatlı bulursanız su ekleyerek dengesini sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!