YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Tarihten sofralarınıza uzanan lezzet! Ramazan sofralarının ferahlatan içeceği: Osmanlı şerbeti tarifi...

Tarihten sofralarınıza uzanan lezzet! Ramazan sofralarının ferahlatan içeceği: Osmanlı şerbeti tarifi...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.02.2025 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı mutfağının en geleneksel içeceklerinden biri olan şerbetler, özellikle Ramazan aylarında sofraların olmazsa olmazı haline gelmiştir. Bugün, o eski tariflerden birini, Osmanlı şerbetini sizlerle paylaşacağız. Şerbetin tarifi ve püf noktaları haberimizde...

Tarihten sofralarınıza uzanan lezzet! Ramazan sofralarının ferahlatan içeceği: Osmanlı şerbeti tarifi...

Kırmızı eriklerin verdiği rengin yanı sıra, tarçın ve karanfil gibi geleneksel baharatlarla hazırlanan bu şerbet, hem hafifletici hem de ferahlatıcı etkisiyle Ramazan sofralarına keyif katacak. Yapımı oldukça basit olan bu Osmanlı şerbeti, sadece birkaç malzemeyle sofranızda şıklık yaratacak. Şimdiden ellerinize sağlık!

erik

OSMANLI ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

  • 8-10 adet karanfil
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 litre su
  • 1 adet limon
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 500 gram kırmızı erik

karanfil

NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak, geniş bir tencereye suyu, tarçını, karanfili ve şekeri ekleyin.
  • Karışım kaynamaya başladığında 5 dakika kadar kaynatın.
  • Ardından, erikleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin.
  • Limon suyunu ekledikten sonra, şerbetin kaynamasına devam ederken ara ara oluşan köpükleri alın.
  • Eriklerin kabukları çatlamaya başladığında ocağın altını kapatın.
  • Şerbeti oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzerek sürahiye dökün ve buzdolabında soğutun.

sonn

Osmanlı şerbetiniz hazır! Soğuk olarak servis edin ve afiyetle tüketin.

OSMANLI ŞERBETİNİN PÜF NOKTALARI:

  • Baharatların ve şekerin aromasının suya geçebilmesi için ilk başta karışımı 5 dakika kaynatmak önemlidir.
  • Kullanacağınız eriklerin olgun ve taze olması, şerbetin lezzetini artırır.
  • Limon suyunu son olarak eklemeli ve kaynayan şerbeti karıştırarak limonla harmanlayın.
  • Erikleri ekledikten sonra kaynatma süresini fazla uzatmamaya özen gösterin.
  • Şerbetin soğuması için oda sıcaklığında bekletin ve ardından birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
  • Şerbetin berrak olması için kaynama sırasında oluşan köpükleri düzenli olarak alın.
  • Süzme işlemini ince bir süzgeç veya tülbent kullanarak yapın, böylece şerbetiniz tortusuz ve pürüzsüz olur.
  • Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilir, fazla tatlı bulursanız su ekleyerek dengesini sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

şerbet son

ramazan banner

Chef GPT
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Başkent mahyalarla süslendiBaşkent mahyalarla süslendi
Anahtar Kelimeler:
şerbet tarifi Ramazan iftar Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı

MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Tünelde dans edip trafiği tehlikeye sokan kadın gözaltında

Tünelde dans edip trafiği tehlikeye sokan kadın gözaltında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.