SPOR

Tarık Çamdal'ın Fatih Karagümrük ile görüştüğü iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2019 08:42 | Son Güncelleme

800 bin euro sözleşme fesih bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılmayı kabul eden Tarık Çamdal, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşüyor.

Tarık Çamdal'ın Fatih Karagümrük ile görüştüğü iddia edildi!

2014 yılında Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin avro ödenerek büyük ümitlerle alınan ancak "İstenmeyen adam" hâline dönüşen Tarık Çamdal ile sonunda yollar ayrılıyor.

Geçen sezon Süper Lig'de hiç oynamadan 1,5 milyon avroyu kapan savunma oyuncusu yaz transfer döneminde de gitmeye yanaşmamıştı. Bu sezonki ücreti 1,6 milyon avro olan Tarık, "800 bin avro ödeyelim, yolları ayıralım" teklifine 'tamam' dedi.

Tarık Çamdal'ın Spor Toto 2. Lig'de mücadele den Fatih Karagümrük ile görüştüğü öğrenildi.

(Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tarık çamdal Fatih Karagümrük

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