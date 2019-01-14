Tarık Çamdal'dan Galatasaray taraftarını çıldırtan karar... Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Tarık Çamdal, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten gelen transfer teklifini reddetti.

Karagümrük İkinci Başkanı Cengiz Günaydın, Radyospor'da yaptığı açıklamada "Tarık Çamdal ile herhangi bir anlaşmamız olmadı. Tarık Çamdal ile sezon devam ederken başkanımız Süleyman Hurma’nın görüşmesi oldu. Galatasaray ile sözleşmesini sonlandırmak istemediğini belirtti. Biz maliyet olarak Tarık Çamdal transferini karşılayamayız. Bu transfere ihtimal vermiyorum. Tarık iyi bir oyuncu, olursa çok da iyi olur. Erkan Zengin'in mutlaka Tarık’ı yönlendirmesi olmuştur" diye konuştu.

"ERAY'DAN VAZGEÇTİK"

Eray İşcan'ın transferiyle ilgili de konuşan Günaydın, "Eray’ı Antalya’ya kampa davet ettik. Ne yazık ki Eray futbola doymuş. Eray antrenmanımıza katılmadı. Bundan dolayı biz de bu transferden vazgeçtik" ifadelerini kullandı.



