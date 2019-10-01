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Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 01.10.2019 22:25 | Son Güncelleme

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesi meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu. EDHO'daki yeni ve eski rol arkadaşları Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Deniz Çakır ise duygusal paylaşımlarıyla usta oyuncuya veda etti.

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı Türk sinemasını yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Oktay Kaynarca ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alıyordu.

Bir süredir kanser ile mücadele eden Ünlüoğlu ile ilgili bir paylaşım yapan Kaynarca, “Abimmmm … Mekanın cennet olsun canım abimmm…” dedi. Kaynarca usta oyuncuyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda ise "Tarık abi ölür mü ? Ölmeeeezz!!!!" notunu yazdı.

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"ÇOK ASİL BİR ADAM, BİLGE BİR İNSANDI"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba ise uzun yıllar birlikte rol aldığı Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından duygularını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu duygusal paylaşımında, "Çok asil bir adamdı Tarık abim. Kültürlüydü, tek bir boş lafı yoktu, bilgeydi... O oynarken ağzının içine bakardım, kendi oyunumu unutup onu izlediğim çok zaman oldu. Farkında olmadan çok çırak yetiştirdi, usta bir oyuncuydu. Kaliteli, her şeyin farkında olan bilge bir insandı. Allah’ın rahmetiyle bir tutulmaz elbet ama toprağında onu seven yüzlerce insanın sevgi dolu göz yaşı olacak.. Mekanı cennet olsun" notunu yazdı.

OZAN

"CANIM TARIK ABİ"
EDHO'dan geçen sezon ayrılan güzel oyuncu Deniz Çakır ise, hayatını kaybeden eski rol arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nun ardından yayınladığı mesajla göz yaşarttı.

Deniz Çakır sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajda, "Ahh Tarık abi... canım Tarık abi... bi tane hüzünlü anım yok seninle .. hep kahkahalı hep umutlu... üzgünüm... çok... çok...offff..." ifadelerini kullandı.

DENİZ


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