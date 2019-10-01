Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı Türk sinemasını yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Oktay Kaynarca ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alıyordu.

Bir süredir kanser ile mücadele eden Ünlüoğlu ile ilgili bir paylaşım yapan Kaynarca, “Abimmmm … Mekanın cennet olsun canım abimmm…” dedi. Kaynarca usta oyuncuyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda ise "Tarık abi ölür mü ? Ölmeeeezz!!!!" notunu yazdı.

"ÇOK ASİL BİR ADAM, BİLGE BİR İNSANDI"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba ise uzun yıllar birlikte rol aldığı Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından duygularını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu duygusal paylaşımında, "Çok asil bir adamdı Tarık abim. Kültürlüydü, tek bir boş lafı yoktu, bilgeydi... O oynarken ağzının içine bakardım, kendi oyunumu unutup onu izlediğim çok zaman oldu. Farkında olmadan çok çırak yetiştirdi, usta bir oyuncuydu. Kaliteli, her şeyin farkında olan bilge bir insandı. Allah’ın rahmetiyle bir tutulmaz elbet ama toprağında onu seven yüzlerce insanın sevgi dolu göz yaşı olacak.. Mekanı cennet olsun" notunu yazdı.