MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak

Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak

23.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de dünya devi Disney Plus, 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak. Milyonlarca üyesi bulunan dijital yayın platformu Tarkan ile anlaştı. Tarkan platformun hem reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Megastar Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan platformun hem reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

DISNEY PLUS'IN "KAÇIŞ" PROJESİ BÜYÜK SES GETİRDİ

14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına fırtına gibi girmeye hazırlanan dünya devi Disney Plus, Türkiye'nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı. Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ın resmi duyurusunu bu sabah yapan platform bomba etkisi yaratacak bir anlaşmaya daha imza attı.

TARKAN DAHİL BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ANLAŞMA SAĞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıza Kocaoğlu sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendiRıza Kocaoğlu sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...
Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! AyaklandılarYıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Ayaklandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Fenerbahçe açıkladı, yıldız ismin ayağı kırıldı!

Fenerbahçe açıkladı, yıldız ismin ayağı kırıldı!

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.