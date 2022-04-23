Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Megastar Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan platformun hem reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

DISNEY PLUS'IN "KAÇIŞ" PROJESİ BÜYÜK SES GETİRDİ

14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına fırtına gibi girmeye hazırlanan dünya devi Disney Plus, Türkiye'nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı. Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ın resmi duyurusunu bu sabah yapan platform bomba etkisi yaratacak bir anlaşmaya daha imza attı.

TARKAN DAHİL BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ANLAŞMA SAĞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.



