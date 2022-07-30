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Tarkan'dan duyarsız insanlara isyan: "Bu nedir ya? Çok ayıp!"

30.07.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan bir süre önce çıkardığı "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün Kilyos plajına inen Megastar Tarkan, çöplerini sahilde bırakıp giden insanlara tepki gösterdi. "Temizlik imandan gelir gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde" diyen Tarkan'ın söz konusu paylaşımı gündem oldu.

Tarkan'dan duyarsız insanlara isyan: "Bu nedir ya? Çok ayıp!"

Tarkan son dönemde, "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla konuşuluyor. Doğaya verdiği önemle de bilinen ünlü şarkıcı Tarkan; Hasankeyf, orman yangınları, fabrikaların yaydığı kirliliğe dikkat çektiği "Uyan" parçasıyla da bir döneme damga vurmuştu. Ünlü şarkıcı Tarkan bugün Kilyos sahilinden bir paylaşımda bulundu.

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TARKAN'DAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ PAYLAŞIMI: "GEL GÖR Kİ VAZİYET BU!"

Instagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşımda "Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?" ifadesini kullanan Tarkan "Gel gör ki vaziyet bu" notunu düşerek sahildeki çöp yığınlarının görüldüğü fotoğrafları peş peşe paylaştı.

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"PLAJLAR ÖBEK ÖBEK ÇÖP İÇİNDE!"

Çöpünü bırakıp giden insanlara tepki gösteren Tarkan, "Öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir yaa? Çok ayıp." ifadelerini kullandı.

MEGASTAR TARKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: "TEMİZLİK İMANDAN GELİR GİBİ BÜYÜK LAFLAR EDEN BİR MİLLETİZ AMA..."

Tarkan'ın paylaşımına düştüğü notun devamı ise şu şekilde:

"Temizlik imandan gelir gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde. Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki bu çöpleri toplayalım, toplatalım. İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı. Çok yazık."

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Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım."

İşte Tarkan'ın olay olan 'Kilyos' paylaşımı:

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Çevre Kirliliği çöp kilyos sahil sahil
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