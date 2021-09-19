MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'dan duygusal paylaşım: Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın

Tarkan'dan duygusal paylaşım: Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın

19.09.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının ardından yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Pazar günü pozunu paylaşan Tarkan "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü. Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın. Düşerim ben de karanlıklara arada" dedi. Tarkan'ın duygusal paylaşımına ünlü sanatçılar da yorum yağdırdı.

Tarkan'dan duygusal paylaşım: Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Tarkan koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti.

213227171_141483791415334_817864395820913833_n

Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye de gelmedi.

Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Tarkan, bu defa ruh halini anlatan bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Tarkan, "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü. Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın.
Düşerim ben de karanlıklara arada. Umarım sizler iyisinizdir. İyi pazarlar" ifadelerini kullandı.

TARKAN

ÜNLÜ SANATÇILARDAN YORUM YAĞDI

Tarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü böyle giydiriverirlerTarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü böyle giydiriverirler

Tarkan'ın paylaşımına ünlü sanatçılar da yorum yaptı. Sibel Can, Benim melek kalplim o cennet gözlerin hep gülsün seni çok seviyorum" notunu yazdı. Emel Sayın ise "Olur bazen. Şarkı söylemek lazım" yorumunda bulundu.

1111

Mabel Matiz, "Can" yorumunu yaparken, Nilgün Belgün ise "İnsanız sonuçta hepimiz olur arada. Şarkı söylemeyi sahnede olmayı bizi özlemişsindir ondandır" dedi.

Tarkan ise gelen yorumlardan sonra "Parçalı bulutluyum ama hala umutluyum" notunu da yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirimGökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirim
Hazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyorHazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyor
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı!Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı!
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Koronavirüsten sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike! Vakalarda yüzde 50 artış var

Koronavirüsten sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike! Vakalarda yüzde 50 artış var

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.