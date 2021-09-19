Tarkan'dan duygusal paylaşım: Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Tarkan koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti.

Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye de gelmedi.

Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Tarkan, bu defa ruh halini anlatan bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Tarkan, "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü. Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın.

Düşerim ben de karanlıklara arada. Umarım sizler iyisinizdir. İyi pazarlar" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN YORUM YAĞDI

Tarkan'ın paylaşımına ünlü sanatçılar da yorum yaptı. Sibel Can, Benim melek kalplim o cennet gözlerin hep gülsün seni çok seviyorum" notunu yazdı. Emel Sayın ise "Olur bazen. Şarkı söylemek lazım" yorumunda bulundu.

Mabel Matiz, "Can" yorumunu yaparken, Nilgün Belgün ise "İnsanız sonuçta hepimiz olur arada. Şarkı söylemeyi sahnede olmayı bizi özlemişsindir ondandır" dedi.

Tarkan ise gelen yorumlardan sonra "Parçalı bulutluyum ama hala umutluyum" notunu da yazdı.

