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  4. Tarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü böyle giydiriverirler

Tarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü böyle giydiriverirler

18.09.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında nikah masasına oturan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çiftinin kızları Liya 2018 yılında dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve ailesiyle zaman geçiren Tarkan, sosyal medyadan günlük yaşamına dair bazı kareleri de takipçileriyle paylaşıyor. Tarkan son olarak kızıyla bir fotoğrafını paylaştı.

Tarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü böyle giydiriverirler

Tarkan, çok sayıda beğeni alan paylaşımına esprili bir not da düştü.

Kızı Liya için tütü giydiğini belirten Tarkan, kızıyla oyun oynadığı anlara dair "Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte" notuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

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Tarkan paylaşımına "İyi hafta sonları dilerim" ve "Özledim sizi canlarım" notunu da ekledi.

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Tarkan'ın paylaşımına ünlü isimlerden de çok sayıda yorum geldi. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da "süpersin" yorumunu yaptı.

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