Tarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü böyle giydiriverirler

Tarkan, çok sayıda beğeni alan paylaşımına esprili bir not da düştü.

Kızı Liya için tütü giydiğini belirten Tarkan, kızıyla oyun oynadığı anlara dair "Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte" notuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Tarkan paylaşımına "İyi hafta sonları dilerim" ve "Özledim sizi canlarım" notunu da ekledi.

Tarkan'ın paylaşımına ünlü isimlerden de çok sayıda yorum geldi. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da "süpersin" yorumunu yaptı.



