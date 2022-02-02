MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'dan kötü haber! "Çok dikkat etmeme rağmen..."

Tarkan'dan kötü haber! "Çok dikkat etmeme rağmen..."

02.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsten korunmak için ailesiyle aylarca kendisini karantinaya alan konser vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından 10 gün önce koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Tarkan "İyi ki aşılıyım. Aman kendinize dikkat edin" dedi.

Tarkan'dan kötü haber! "Çok dikkat etmeme rağmen..."

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ailesiyle Almanya'ya giden ve aylardır orada yaşayan Tarkan, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, haberi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN YAKALANDIM"

5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi.

sarkici-tarkan-koronavirusu-yendigini-duyurdu-14707657_6781_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bektaşilik ne anlama geliyor?Bektaşilik ne anlama geliyor?
Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."
Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştıDoğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...

'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...

Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...

İlginizi Çekebilir

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.