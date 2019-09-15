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Tarkan'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı! 'Seni çok seviyoruz'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, İngiltere'de düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak 16 yaşında Türk spor tarihine geçen Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Tarkan'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı! 'Seni çok seviyoruz'

21 Eylül'deki Harbiye'de vereceği konser için hazırlanan Megastar Tarkan, başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı'yı yaptığı paylaşımla kutladı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Tarkan, "Seninle çok ama çok gurur duyduk canımız, Seni seviyoruz! Başarıların daim olsun" notunu düştü.

tarkan

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı,50 metre sırtüstü yarışında 44.74'lük derecesiyle Dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyayla ülkeye dönen milli yüzücüye birçok ünlü isimden de tebrik mesajları geldi.

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sümeyye boyacı tarkan

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