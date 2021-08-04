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Tarkan'dan yangın bölgesine büyük yardım! Servet değerinde...

04.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses sanatçısı Onur Akay, Megastar Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları "Herkese örnek olsun" diyerek, açıkladı.

Tarkan'dan yangın bölgesine büyük yardım! Servet değerinde...

Onur Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG’den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.

"500 BİN TL AYIRDI"

Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, Tarkan şimdi de yangın bölgelerine gizli bir yardım yaptı ve 500 bin TL ayırdığını öğrendim. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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