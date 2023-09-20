Tarkan 'Disney Plus'la ilgili sessizliğini bozdu: 'Herkesin tepki gösterdiği günlerde...'

Tarkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen lise öğrencisinin gözaltına alınmasının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar" diyen Tarkan, paylaşımında Disney+'nın Atatürk dizisi ile ilgili kararına da değindi.

''SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ''

Tarkan, mesajında "Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın bu açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Megastar'ın bu sözlerine; 'Sanatçı dediğin Tarkan gibidir', 'Hatasını kabul etmiş', 'Gerçek bir star' gibi yorumlar yapıldı.

