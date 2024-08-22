Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşadı. Avukat olduğu bilinen Öztürk daha sonra KiteMercedes Sörf Okulu’nun kurucusu olarak ortaya çıktı.

Bennu Gerede’nin fotoğrafçı Koray Erkaya’dan olan oğullarından Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk aşk pozlarını da paylaşıyordu.

ANNEDEN ONAY ÇIKMIŞTI

Kendinden 22 yaş küçük olan Daren Gerede ile doludizgin giden aşk anneden de onay almıştı. Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

Bilge Öztürk bir süre önce “Daren ile evlenecek misiniz? sorusuna “Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim” yanıtını vermişti.

Her fırsatta çok mutlu olduklarını belirten aşıklar Posta'da yer alan iddiaya göre ayrılık kararı verdi.

Bilge Öztürk sosyal medyasında genç aşkıyla olan pozlarını da kaldırdı.