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  4. Deniz Uğur günlerdir isyandaydı! Reha Muhtar'ın yalısına polis geldi... Poyraz annesine verilecek

Deniz Uğur günlerdir isyandaydı! Reha Muhtar'ın yalısına polis geldi... Poyraz annesine verilecek

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 07:23
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Reha Muhtar'ın hastanelik olduğunu öğrendiği andan beri oğlunun Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur gündemden düşmüyor. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.

Deniz Uğur günlerdir isyandaydı! Reha Muhtar'ın yalısına polis geldi... Poyraz annesine verilecek

Gazeteci Reha Muhtar yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını öne sürdü.

Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nilüfer bu iddiaları reddederken Poyraz da babasının yalısından paylaşım yaparak annesinin yanına gitmek istemediği söyledi. Poyraz ayrıca videosuna Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketledi.

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POLİS DENETİMİNDE

Babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı. Magazinburada'da yer alan habere göre; Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek.

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Deniz Uğur da sosyal medyadan "Hukuk karar verdi. Mahkeme çocuğun bana verilmesini emretti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur Reha Muhtar
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