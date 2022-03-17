MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'ın 'Geççek'inden sonra Doğuş'tan 'Geçmicek'

Tarkan'ın 'Geççek'inden sonra Doğuş'tan 'Geçmicek'

17.03.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Geççek' şarkısıyla gündeme oturan Tarkan'ın ardından şarkıcı Doğuş'tan 'Geçmicek' şarkısı geliyor. Yakında müzikseverlere sunulacak parçanın tanıtımını yayınlayan Doğuş'un şarkısı Tarkan'a yanıt olarak yorumlandı.

Tarkan'ın 'Geççek'inden sonra Doğuş'tan 'Geçmicek'

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" notuyla sosyal medya hesaplarından duyurdu. Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde klip de çekti. Klip çekiminde Doğuş kaptan elbisesi giydi.

Tarkan 'Geççek' ile herkesi geçti! Dünya sıralamasında 1 numaraTarkan 'Geççek' ile herkesi geçti! Dünya sıralamasında 1 numara

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulunduğu yorumları yapılan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" diye konuştu.

@dogus Pek yakında #geçmicek #doğuş #dis ♬ orijinal ses - Doğuş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranları endişeli! Ortadan kaybolduHayranları endişeli! Ortadan kayboldu
Survivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuçSurvivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuç
Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdirÖzgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Putin ateş püskürdü! 'Bunlar annelerini satmaya hazır'

Putin ateş püskürdü! 'Bunlar annelerini satmaya hazır'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.