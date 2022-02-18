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Tarkan'ın Geççek şarkısı için 'Bot' iddiası! Oğuzhan Uğur'dan açıklama

18.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın Geççek şarkısı günün en çok konuşulan konuları arasında... Misvak dergisi tarafından şarkının izlenme sayısı hakkında ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Bu iddia sonrasında konu hakkında Oğuzhan Uğur’dan açıklama geldi.

Tarkan'ın Geççek şarkısı için 'Bot' iddiası! Oğuzhan Uğur'dan açıklama

Megastar'ın uzun süredir beklenen şarkısının sözleri en çok konuşulan konulardan biri oldu. Misvak dergisi tarafından şarkının izlenme sayısı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İzlenme sayısının bot hasaplara arttığını iddia eden hesaba Oğuzhan Uğur yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur paylaşımında "Açılın ben yutubırım! Youtube, anlık izlenme 250 bin bile olsa, önce onayladığı sayıyı yazar. 50 ya da 10 bin gibi. Neden? Çünkü asıl sayıyı ekrana yansıtmadan, izleyen ip’lerin sahte olup olmadığını denetler. Bu sebeple ilk başta like çoğu zaman izlenmeyi geçer. Dağılabilirsiniz."

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BOT İDDİASI ÇÖKTÜ

Yani aslında ortada bot eklenmesi gibi bir durum yok.

YouTube platformunda izlenmeler ilk anda yansımıyor ve sonradan sayfada görülmeye başlıyor. Bunun asıl nedeni platformun sahte ip'leri denetlemek istemesi. Ayrıca Tarkan'ın şarkısı hala trendler listesinin zirvesinde. Tarkan'ın şarkısı 3 saatte 1 milyon izlenmeyle YouTube Trend'lerde 1 numaraya yükseldi.

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