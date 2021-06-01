Tarkan: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Normalleşme açıklamaları arasında konser ve müzik etkinliklerine yönelik herhangi bir detaya yer verilmemesi gündem oldu. Kararlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarkan, "Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü" dedi.

Tarkan paylaşımında, "Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

