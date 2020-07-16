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Tarkan, Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 20:49 | Son Güncelleme

3,6 milyon takipçili Twitter hesabından yalnızca 21 kişiyi takip eden Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde Survivor Nisa Bölükbaşı'yı takibe alınca şaşırtmıştı. Şarkıcı kısa süre önce de takibini geri çekti.

Tarkan, Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Survivor yarışmasının başarılı isimlerinden Nisa Bölükbaşı'yı Twitter'dan Megastar Tarkan takibe almıştı. Tarkan, Nisa Bölükbaşı'nın bir de gönderisini beğenmişti.

Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, Twitter’da Tarkan’ın kendisini takip etmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben Twitter’ı hiç kullanmıyordum. Kardeşim, Tarkan’ın beni takip ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Tarkan’ı küçüklüğümden beri biliyorum ve şarkılarını dinliyorum. Onu takip edince beni takipten çıkardı. Onu seviyorum, takipten çıkarmayacağım.”

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