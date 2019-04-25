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Tarlabaşı'nda şoke eden anlar! Laf atınca ortalık karıştı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da laf atma sonrası yaşanan saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarlabaşı'nda şoke eden anlar! Laf atınca ortalık karıştı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan laf attığı öne sürülen bir kişiye gruptakilerin öfkesi büyük oldu. Laf attığı öne sürülen kişi taksiye binerek uzaklaşmak istedi.

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Ancak aralarında trans bireylerin de bulunduğu gruptakiler taksinin yolunu kesti.

Taksideki kişi tekmelerle dövüldü.

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Taksici hızla uzaklaşarak araçtaki kişiyi gruptakilerin elinden kurtardı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tarlabaşı istanbul trans saldırı
 

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