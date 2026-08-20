Tarladan servet çıkıyor! Kilosu 600 bin liralık ürünün dikimi başladı

Safranbolu'da önemli bir tarımsal değer olan safran, ekim ve kasım aylarında çiçeklerinin açmasının ardından hasat ediliyor. Boyu 15-30 santimetreye ulaşan bitkinin çiçeklerinden elde edilen safran, ağırlığının yaklaşık 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

Yaklaşık 80 bin safran çiçeğinden yalnızca 500 gram safran elde edilebilmesi, ürünün yüksek değerinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon kilosu 600 bin liraya kadar çıkan Safranbolu safranı, bu özelliğiyle "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Yukarıçiftlik köyündeki üreticisi İsmail Yılmaz'a ait tarlada düzenlenen safran dikim programına katıldı. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, safranın kentte üretimi yapılan spesifik ürünler arasında bulunduğunu belirterek safranın bitkisel değerinin yanında kentin tanıtımı noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya, 51 üreticinin 110 dekar alanda safran üretimiyle ilgilendiğini açıkladı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz da bu yıl farklı alanlarda 20 dönümün üzerinde bir safran dikimi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır