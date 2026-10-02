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Tezgahlara çıkar çıkmaz kilosu 800 lirayı gördü! Türkiye'nin her yerinden talep var

Dünyaca ünlü erfelek kestanesi tezgahlarda yerini aldı. Sinop’un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesi Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden biridir. Ülkenin dört bir yanından yoğun talep görmektedir. Yeni sezonda kilosu oldukça merak edildi. İşte detaylar...

Tezgahlara çıkar çıkmaz kilosu 800 lirayı gördü! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mevsim şartlarının üretim açısından olumlu seyretmesiyle bu yıl rekoltede geçen sezona göre artış beklenirken, sezonun ilk ürünleri tüketiciyle buluştu.

Hasadın başlamasıyla birlikte ilçede kestane hareketliliği de yaşanmaya başladı. Erfelek kestanesinin lezzeti nedeniyle Türkiye’nin farklı illerinden yoğun talep gördüğünü belirten satıcılar, köylerden toplanan kestaneleri toptan alarak kargo yoluyla ülkenin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

Tezgahlara çıkar çıkmaz kilosu 800 lirayı gördü! Türkiye nin her yerinden talep var 1

"TÜRKİYE’NİN EN İYİ KESTANELERİNDEN BİRİDİR"

Köylerinde hasat ettikleri kestaneleri pazarda satışa sunan vatandaşlar, Erfelek kestanesinin bölge için önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Erfelek kestanesi deyince akla tat ve lezzet geliyor. Türkiye’nin en iyi kestanelerinden biri gerçekten Erfelek’ten çıkıyor. Köylülerimiz kestaneleri topluyor, biz de toptan alarak Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Erfelek kestanesi gerçekten değeri ve kıymeti bilinmesi gereken, üzerine düşülmesi gereken bir ürün" dedi.

Tezgahlara çıkar çıkmaz kilosu 800 lirayı gördü! Türkiye nin her yerinden talep var 2

ORTALAMA KİLOSU KAÇ LİRA?

Yeni sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle fiyatların şu anda yüksek olduğunu ifade eden satıcılar, önümüzdeki haftalarda fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getirdi. Satıcılar, "Kestane yeni çıktı. Bu nedenle fiyatlar biraz yüksek seyrediyor ancak önümüzdeki haftalarda fiyatlarda düşüş olacaktır. Şu anda fiyatlarımız ortalama 500 ile 800 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Tezgahlara çıkar çıkmaz kilosu 800 lirayı gördü! Türkiye nin her yerinden talep var 3

Rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirten satıcılar, buna karşın fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Köylülerden kestanenin kilogramını yaklaşık 600 liradan aldıklarını ifade eden satıcılar, Erfelek yerli kestanesinin köylerden toplanarak satışa sunulduğunu ve yöreyle özdeşleşen önemli bir ürün olduğunu kaydetti.

Tezgahlarda kestaneyi gören vatandaşlar ise yeni sezon ürünlerinin satışa sunulmasından memnun olduklarını belirterek, ilerleyen günlerde hasadın artmasıyla birlikte fiyatların da düşmesini beklediklerini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kestane Sinop
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