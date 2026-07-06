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Kupkuru olanında bile faydalı! Limonun suyunu iki kat artıran yöntem

Mutfak uzmanları, doğru yöntemlerle sıkılan limondan çok daha fazla su elde edilebileceğini belirtiyor. Basit birkaç uygulama sayesinde sert ve kurumuş görünen limonların bile verimi artırılabiliyor.

Kupkuru olanında bile faydalı! Limonun suyunu iki kat artıran yöntem
Nilgün Arabacı

Mutfakta en sık kullanılan meyvelerden biri olan limon, zaman zaman sertleşip suyunu kaybetmiş gibi görünebiliyor. Hem taze hem de kurumuş limonlardan daha fazla su çıkarmanın yöntemlerini derledik.

ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİN

Buzdolabından çıkarılan limonun hemen sıkılmaması gerekiyor. Oda sıcaklığına ulaşan limonun içindeki suyun daha kolay serbest kaldığı ve sıkma işleminin daha verimli olduğu ifade ediliyor.

Kupkuru olanında bile faydalı! Limonun suyunu iki kat artıran yöntem 1

TEZGAHTA HAFİFÇE YUVARLAYIN

Limonu kesmeden önce avuç içiyle tezgâh üzerinde hafif baskı uygulayarak yuvarlamanın, içindeki liflerin gevşemesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu yöntem sayesinde sıkma sırasında daha fazla su elde edilebiliyor.

Kupkuru olanında bile faydalı! Limonun suyunu iki kat artıran yöntem 2

KISA SÜRELİ ISITMA VERİMİ ARTIRABİLİR

Mutfak uzmanları, limonun mikrodalgada yaklaşık 10 ila 20 saniye düşük güçte ısıtılmasının veya birkaç dakika ılık suda bekletilmesinin suyunun daha kolay çıkmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Ancak bu yöntemi uygularken limonun aşırı ısıtılmaması gerekiyor.

KABUĞUNU DA DEĞERLENDİRİN

Limon kabuğu da mutfakta değerlendirilebiliyor. Rendelenen limon kabuğu; kek, kurabiye, sos ve salatalara aroma katarken, içerdiği doğal uçucu bileşenlerle de öne çıkıyor.

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limon
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