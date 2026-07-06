Kupkuru olanında bile faydalı! Limonun suyunu iki kat artıran yöntem

Mutfakta en sık kullanılan meyvelerden biri olan limon, zaman zaman sertleşip suyunu kaybetmiş gibi görünebiliyor. Hem taze hem de kurumuş limonlardan daha fazla su çıkarmanın yöntemlerini derledik.

ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİN

Buzdolabından çıkarılan limonun hemen sıkılmaması gerekiyor. Oda sıcaklığına ulaşan limonun içindeki suyun daha kolay serbest kaldığı ve sıkma işleminin daha verimli olduğu ifade ediliyor.

TEZGAHTA HAFİFÇE YUVARLAYIN

Limonu kesmeden önce avuç içiyle tezgâh üzerinde hafif baskı uygulayarak yuvarlamanın, içindeki liflerin gevşemesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu yöntem sayesinde sıkma sırasında daha fazla su elde edilebiliyor.

KISA SÜRELİ ISITMA VERİMİ ARTIRABİLİR

Mutfak uzmanları, limonun mikrodalgada yaklaşık 10 ila 20 saniye düşük güçte ısıtılmasının veya birkaç dakika ılık suda bekletilmesinin suyunun daha kolay çıkmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Ancak bu yöntemi uygularken limonun aşırı ısıtılmaması gerekiyor.

KABUĞUNU DA DEĞERLENDİRİN

Limon kabuğu da mutfakta değerlendirilebiliyor. Rendelenen limon kabuğu; kek, kurabiye, sos ve salatalara aroma katarken, içerdiği doğal uçucu bileşenlerle de öne çıkıyor.