Mynet Trend

Tarlasını sürerken 200 yıllık tahıl ambarı buldu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 24.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçinin pulluğuna 200 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı takıldı. Arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.

Akdemir köyüne bağlı İnanç mezrasında traktörle tarlasını süren çiftçinin pulluğuna bir nesne takıldı. Çiftçi, nesnenin incelenmesi için Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma ekipleri tarlada bulunan nesnenin tahıl ambarı olduğunu değerlendirerek durumu Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarının ardından 200 yıllık olduğu tahmin edilen tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı. Alanda incelemede bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, tahıl ambarının 200 yıllık olduğu tahmin edildiğini belirterek, o dönemki şartlarda tahıl ambarlarının doğal buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi. Tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.

(DHA)

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Sıcaktan bunalan kedi bakın ne yaptıSıcaktan bunalan kedi bakın ne yaptı
Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettilerTehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ tarihi eser

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 3 yorum
tahıl ambarı olarak kullanılmışssa, içerisinde 200 yıl öncesinin doğal genlerini taşıyan tahıl kırıntıları ve belkide tohumluk vardır, tarımda tohuma muhtaçken, bunu ziraatçilerimizde arkeologlar kadar ciddiye alsada incelese ne güzel olurdu.
Bari içine bi hediye bıraksaydılar adam ne heyecan yapmıştır şimdi
belkide içi altın doluydu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz bilim insanı Lovelock'tan korkutan robot açıklaması

Korkutan açıklama: Dünyayı ele geçirecekler

Sıcaktan bunalan kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

Sıcaktan bunalan kedi bakın ne yaptı

Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler

Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler

Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Baltayla öldürüp, varilde yakmıştı! Yakalandı

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.