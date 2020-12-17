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Tarsus İdman Yurdu - Beşiktaş ilk 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.12.2020 20:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Tarsus İdman Yurdu - Beşiktaş ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Beşiktaş, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar, Gökhan Töre kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu
Rosier
Vida
Montero
N'Sakala
Necip Uysal
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Atakan
Güven Yalçın
Larin

TARSUS İDMAN YURDU
Barış Türkmen
Onur Şirin
Ferhat Duman
Abdussamed Karnuçu
Nurullah Kaya
Atilla Yıldırım
Şahin Şafakoğlu
Furkan Özcan
Asım Hamzaçebi
Sefa Durmuş
Samet Eker

NASIL GELDİLER?

Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

SON YILLARDA KUPA YOK

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son sezonlarda istediğini alamadı. Geçen sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-2019'da cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017-2018 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-2017 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi.

Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu başarıyı göstermişti.

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